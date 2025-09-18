Hledat v komentářích

Detail - články
Rohlik Group zvýšil hrubý zisk o 38 procent, provozní ztráta klesla na 1,54 mld. Kč

18.09.2025 10:56
Autor: ČTK

Skupina Rohlik Group, do které patří on-line prodejce Rohlík.cz, zvýšila ve finančním roce od loňského 1. května do konce letošního dubna zisk i tržby. Hrubý zisk společnosti dosáhl 389,4 milionu eur (zhruba 9,47 miliardy korun) a meziročně narostl o 38 procent. Obrat skupina zvýšila o 34,2 procenta na 1,1 miliardy eur (víc než 27 miliard korun). Skupina snížila svou provozní ztrátu před mimořádnými výdaji, a to ze 77 milionů eur (1,87 mld. Kč) v uplynulém období, které skončilo 30. dubna 2024, na ztrátu 63,47 milionu eur (1,54 mld. Kč). Hospodářské výsledky dnes novinářům představil zakladatel a ředitel Rohlik Group Tomáš Čupr.

Provozní zisk EBITDA v České republice činil 58 milionů eur (zhruba 1,41 miliardy korun). Provozní ztráta na jednu objednávku podle skupiny klesla o 39 procent.

"Každé euro, které vyděláme nebo získáme, jde tam, kde se zhodnocuje - do rozšiřování technologie a zvyšování dosahu našich zákazníků. Každé euro tak snižuje náklady na každou další dodávku a urychluje náš růst," uvádí skupina v účetní uzávěrce.

Čupr očekává, že skupina bude příští rok již zisková. "Příští rok porosteme o 35 až 40 procent. Kdybychom nerostli tak rychle, jsme profitabilní dřív," řekl. Pokud by například Rohlik v Německu přestal růst, skupině by podle něj klesla ztráta až o 1,5 milionu eur měsíčně. Rohlik chce ale růst, dodal Čupr.

Zvýšení zisku a tržeb skupiny podle Čupra souvisí s úspěšným konceptem, který umožnil v loňském roce uskutečnit 17,5 milionu objednávek, což představuje 35procentní nárůst. Zdrojem růstu jsou podle Čupra i plně automatizované sklady, kterých měla skupina ke konci uplynulého fiskálního roku šest z celkových 11. Nasazení skladového systému s umělou inteligencí vedlo podle Čupra ke zvýšení efektivity až o 30 procent v západní Evropě. "Rohlik je jediný on-line supermarket na světě, který od covidu kontinuálně roste díky bezprecedentní zákaznické propozici," řekl Čupr.

Skupina navíc nedávno založila technologickou firmu Veloq, která bude prodávat operační systém na doručování potravin objednaných on-line. Díky tomu je skupina konkurenceschopná na trhu obchodních řetězců, například v Praze nakoupí přes Rohlík alespoň jednou měsíčně zhruba pětina domácností, řekl Čupr.

Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Aktuální hodnota podle Čupra odpovídá dvěma jednorožcům. On-line supermarket Rohlik Group provozuje vedle ČR ještě v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.


