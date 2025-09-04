Hledat v komentářích

Detail - články
Rohlik na burze? Čupr zvažuje IPO

Rohlik na burze? Čupr zvažuje IPO

04.09.2025 10:18
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Zakladatel a šéf Rohlik Group Tomáš Čupr zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Řekl to v rozhovoru pro agenturu Reuters. V něm také prozradil, jaké letos očekává tržby a kde vidí příležitosti pro další růst společnosti.

V roce 2021 udělalo kolo financování z Rohlíku vzácného českého "jednorožce" neboli startup s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů. V listopadu pak byla firma oceněna na téměř dvě miliardy dolarů. Společnost nyní zvažuje začátkem příštího roku využití nového financování, a to buď prostřednictvím IPO nebo od soukromých investorů.

"Máme před sebou dva scénáře. Buď se pustíme do tohoto raného kola IPO, urychlíme náš růst a vstup na burzu bude dávat smysl. Anebo prostředky nezískáme, budeme dál plynule stavět na základech byznysu a za nějaké tři roky z nás bude firma vydělávající spoustu peněz – v měřítku, v jakém jsme si to původně představovali. V každém případě ale budou základy připravené tak, aby o nás měli zájem veřejní investoři," řekl agentuře Čupr. O jakou burzu by se případně mohlo jednat, nezmínil.

Online obchod s rozvozem potravin rozšiřuje své podnikání tím, že nabízí své služby také jiným maloobchodníkům. V červnu spustil technologickou platformu Veloq, která vychází z know-how společnosti, když kombinuje vlastní software, automatizaci a umělou inteligenci. Ostatním obchodníkům tím umožňuje provozovat online prodej potravin s doručením ve stejný den.

Veloq by podle Čupra mohl mít ziskovou marží 50 až 60 procent, což je výrazně nad 20 až 30 procenty, jež generuje hlavní podnikání společnosti – online prodej a doručování potravin, které Rohlik provozuje kromě Česka také v Německu pod Knuspr.de, dále v Maďarsku, Rakousku a Rumunsku pod různými značkami.

Dalším dílčím byznysem Rohlíku pokládáným za důležitý motor růstu je prodej reklamního prostoru potravinářským značkám. S téměř 100 klienty cílí Rohlik do konce fiskálního roku 2025 na příjmy mezi třemi až pěti miliony eur, prozradil 42letý český podnikatel.

Příležitosti v Německu

Zároveň uvedl, že celkově v letošním roce očekává meziroční růst tržeb o 35 procent na přibližně 1,43 miliardy eur. Dodal, že Rohlíku se podařilo získat nové zákazníky v regionu, kde nakupování potravin na internetu stále není normou, a to i přes ekonomické zpomalení v Německu a na dalších trzích.

Právě v Německu Rohlik loni koupil tamního výrobce dětské výživy Topfer, přičemž podle Čupra nedávná vlna bankrotů v největší evropské ekonomice vytvořila další příležitosti pro další akvizice. „Takové příležitosti jsou v celém Německu. Nesnažíme se o vertikální integraci a nemáme takový rozsah, abychom mohli kupovat velké výrobní společnosti, ale výrobci potravin spolu s Rohlíkem jsou velmi zajímaví,“ řekl.

Zdroj: Reuters, zdroj foto: Rohlik.cz

 

Váš názor
  • Přidat názor
     
    04.09.2025 11:17

    bylo by zajímavé, jaká by byla poptávka po akciích....začal už vubec generovat nějaký zisk? nebo se peníze pořád jenom pálí?
    abc1
    • Přidat názor
       
      04.09.2025 11:23

      za mě jsou firmy tohoto typu na hraně bankrotu, mizivé marže, zisk taky skoro nic, cash flow taky na hov.. , těžko bych se přemlouval k nákupu
      ptd
