Detail - články
ČNB ponechala sazby beze změny

18.12.2025 14:38
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Na svém závěrečném měnovém zasedání v tomto roce Bankovní rada České národní banky (ČNB) trh nepřekvapila, když podle očekávání rozhodla o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Základní úroková sazba tedy zůstává na 3,5 procenta.

V 15:00 následuje tisková konference guvernéra Aleše Michla, který poskytne doprovodný komentář k dnešnímu rozhodnutí centrálních bankéřů.

Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na níž jsou navázané například penále za nesplácené úvěry, centrální banka drží na 2,5 procenta.

V době inflační vlny vytáhla ČNB základní úrokovou sazbu až na sedm procent. V prosinci 2023 pak začala s jejím postupným snižováním. K poslednímu uvolnění měnové politiky došlo letos v květnu, kdy banka snížila základní úrok o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.



