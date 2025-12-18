Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie

se v současnosti obchoduje jako futuristická AI velmoc. V posledních dnech navíc na rozdíl od indexů její akcie rostly díky dílčímu úspěchu s robotaxi (služba zahájila v Austinu testovací jízdy bez řidiče). Při bližším pohledu na společnost Elona Muska se však ukazuje, že hlavní podnikání ve výrobě a prodeji elektromobilů zaujímá jen zlomek v celkové tržní hodnotě podniku, míní Jed Dorsheimer, vedoucí výzkumu energetiky ve společnosti William Blair.
Dorsheimer poukazuje na překvapivý rozpor v ocenění společnosti. „Tesla je stále více vnímána z hlediska autonomie a energie. Ve skutečnosti dochází k potlačení významu automobilového byznysu, který oceňujeme v rámci analýzy jednotlivých částí podniku. Ten byznys podle nás představuje asi jen 30 až 40 dolarů na akcii,“ řekl pro Yahoo Finance.
Za poslední měsíc akcie Tesly vzrostly o 16,5 procenta, přičemž růst byl vlivem příznivých zpráv o vývoji robotaxi výrazný zejména v posledních dnech, kdy došlo i k prolomení nového historického maxima. Až ve středu se automobilka svezla se zbytkem trhu a akcie odepsaly bezmála pět procent.
Dorsheimer však upozorňuje, že současná cena akcií odráží téměř výhradně sázku na věci, které ještě plně neexistují. Na druhou stranu je podle něj už "přechod" ve vnímání byznysu společnosti dokončen, tedy že už není hodnocena podle počtu dodaných elektromobilů na trh, ale podle pokroku v robotice a umělé inteligenci.
Podle Dorsheimerovy analýzy nyní tvoří autonomie, jež vedle robotaxi zahrnuje i humanoidní robotický projekt Optimus, více než 70 procent celkové hodnoty Tesly. Pokud by tak investoři z akcie odstranili naděje na software pro autonomní řízení a divizi ukládání energie, zbývající byznys v podobě automobilky by byl oceněn s obrovskou slevou oproti současné úrovni.
Přitom i přes pokroky v robotaxi se ukazuje, že cesta za úspěchem v tomto segmentu ještě bude kvůli právním a technickým překážkám trnitá. Třeba tento týden kalifornští regulátoři vyjádřili obavy ohledně marketingu Tesly, která propaguje svého „autopilota“ a dali společnosti 90 dní na to, aby toto „ustanovení“ upřesnila nebo odstranila.
Pro investora, který nakupuje akcie za téměř 480 dolarů za kus, je prostor pro chybu velmi malý. Pokud se časový plán robotaxi znovu zpozdí, což se už mnohokrát stalo, trh se možná bude muset podívat na automobilový byznys oceněný na 30 dolarů za akcii mnohem kritičtěji, píše Yahoo Finance.
Dorsheimer ale zůstává v dlouhodobém horizontu optimistický a poznamenává, že energetická divize Tesly je nedoceněným motorem budoucích zisků.