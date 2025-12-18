Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila

ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila

18.12.2025 14:38, aktualizováno: 18.12. 14:41
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aktualizováno

Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby už počtvrté v řadě beze změny na 2 %, když inflace setrvává poblíž cíle a eurozóna prokazuje odolnost vůči globálním šokům. Nové prognózy počítají s pevnějším hospodářským růstem a s návratem inflace na 2% hranici v roce 2028, přičemž v příštích dvou letech se má držet v její blízkosti. Zatímco analytici čekají stabilitu sazeb až do roku 2027, investoři začínají sázet na první zvýšení už v roce 2026. ECB přitom zdůrazňuje, že další kroky bude činit čistě na základě dat.

Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny na 2 % již čtvrté zasedání v řadě, když se inflace pohybuje kolem cíle a eurozóna překonává globální šoky. Tvůrci politik nadále neposkytli žádné vodítko ohledně budoucího vývoje a zdůraznili, že budou jednat na základě příchozích dat, píše Bloomberg.

Rozhodnutí doprovázely také nové prognózy, které počítají s pevnějším ekonomickým růstem a návratem inflace na 2 % v roce 2028. V příštích dvou letech se bude inflace podle odhadů pohybovat poblíž této úrovně. Prognóza „znovu potvrzuje, že inflace by se měla ve střednědobém horizontu stabilizovat na 2% cílové hodnotě,“ uvedla ECB ve svém prohlášení. Banka také předpokládá, že HDP eurozóny se v letošním roce zvýší o 1,4 procenta, zatímco v září letošní růst odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu na příští rok banka zvýšila na 1,2 procenta z dříve předpokládaného jednoho procenta.

Statistický úřad Eurostat tento měsíc uvedl, že HDP eurozóny se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,3 procenta. Růst tak zrychlil z 0,1 procenta ve druhém čtvrtletí. Spotřebitelské ceny v eurozóně se v listopadu podle Eurostatu meziročně zvýšily o 2,1 procenta, tedy stejným tempem jako v předchozím měsíci. Inflace tak zůstala mírně nad dvouprocentním cílem ECB. A průzkumy trhu zveřejněné agenturou S&P Global signalizují stabilní dynamiku v posledních měsících roku a fiskální stimuly v Německu by mohly pomoci podpořit růst ekonomiky i po tomto období.

Většina představitelů ECB již signalizovala, že nejsou nutná žádná okamžitá opatření, i když cílové hodnoty inflace nebude dosaženo, přičemž analytici v samostatném průzkumu naznačují, že by náklady na půjčky mohly zůstat na současné úrovni až do roku 2027. Investoři však začali sázet na první zvýšení sazeb ze strany ECB již v roce 2026.

ecb

A pokud jde o inflaci, úředníci signalizovali, že jsou připraveni akceptovat, že ceny po nějakou dobu porostou pomalejším tempem, než bylo jejich cílové tempo. Členka výkonné rady Isabel Schnabelová uvedla, že by se příliš neznepokojovala, pokud by takové odchylky byly malé, a že dalším krokem, pokud k němu dojde, bude pravděpodobně zvýšení. Šéf litevské centrální banky Gediminas Simkus, který dříve bojoval o to, aby se otevřely dveře k dalšímu snížení, také uvedl, že již nevidí potřebu dalšího uvolňování vzhledem k překvapivé síle ekonomiky.

 

Čtěte více:

Evropa pod lupou. Co tento týden čekat od ECB a vývoje v eurozóně
27.10.2025 11:05
Evropa pod lupou. Co tento týden čekat od ECB a vývoje v eurozóně
Eurozónu tento týden čeká klíčový test ekonomického zdraví. Do hry vst...
ECB ponechává sazby beze změny. Inflace je pod kontrolou, ekonomika roste
30.10.2025 14:37
ECB ponechává sazby beze změny. Inflace je pod kontrolou, ekonomika roste
Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny již potře...
Schnabelová: Další krok ECB bude zvýšení sazeb, ale ne brzy
08.12.2025 12:23
Schnabelová: Další krok ECB bude zvýšení sazeb, ale ne brzy
Členka Výkonné rady ECB Isabel Schnabelová uvedla, že dalším krokem ce...
Snižování sazeb se chýlí ke konci,
10.12.2025 13:16
Snižování sazeb se chýlí ke konci, "obchod zklamání" posouvá výnosy na šestnáctiletá maxima
Celosvětové výnosy dluhopisů vzrostly na maxima, na kterých se naposle...
Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
18.12.2025 13:30
Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
Britská centrální banka na svém dnešním zasedání podle očekávání sníži...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.12.2025
14:38ČNB ponechala sazby beze změny
14:38ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila
14:27Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
13:57Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta
13:40Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street  
13:30Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
12:02MakroMixér: Ocel jako strategická surovina? Bez férových podmínek hrozí zánik
10:30Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
9:12Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci
8:56J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q3 2025
8:43O sazbách rozhodne ČNB, ECB i BoE. Erste získává zelenou pro Santander a Micron roste  
6:08Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl  
17.12.2025
22:02Nervozita na Wall Street: technologie pod tlakem, investoři rotují do defenzivy  
17:39Ignorují akcie dluhopisy a vynucují si oba trhy snižování sazeb?
15:58Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
14:55Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?
14:03Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
13:47Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět