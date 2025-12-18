Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta

Český trh nemovitostí láme další rekordy. Podle ČSOB Indexu bydlení se ceny bytů ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšily o 14,5 %, zatímco rodinné domy zdražily o 9,2 %. Za růstem stojí především nedostatečná nabídka novostaveb a trvale vysoká poptávka, zejména po malometrážních bytech. Přesto se tempo růstu cen mírně zpomaluje.
Ceny nemovitostí v Česku vystoupaly na další nové rekordy. Byty byly ve třetím letošním čtvrtletí meziročně dražší již o 14,5 procenta a rodinné domy o 9,2 procenta, vyplývá z výsledků ČSOB Indexu bydlení.
„Silný růst cen na trhu nemovitostí způsobuje primárně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků při trvale vysoké poptávce. Typickým příkladem je trh novostaveb v Praze a Brně, který zdaleka nestačí nasytit zájem kupujících a bohužel v dohledné době nelze očekávat ani zlepšení vzhledem k historicky nejnižšímu objemu povolených staveb,“ říká Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky.
Největší zájem o malometrážní byty
Růst celého trhu táhnou zejména malometrážní byty, tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky, které si lidé stále více kupují kvůli jejich cenové dostupnosti. Pozornost kupujících se přesouvá i do krajských měst v dojezdové vzdálenosti od hlavního města, jako je třeba Ústí nad Labem. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů zaznamenává kategorie 3+1 a 3+kk, kde převažují zájemci o vlastní rodinné bydlení.
„Je velmi důležité poukázat na to, že mezikvartální tempo růstu cen bytů už dvě čtvrtletí po sobě mírně zpomaluje. Zatímco v prvním kvartálu letoška se ceny zvýšily o 3,7 procenta, ve druhém kvartálu již bylo tempo růstu o něco pomalejší, zaznamenali jsme nárůst o 3,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí činil růst 3,2 procenta, což ukazuje pozvolně zpomalující dynamiku růstu cen,” uvádí Martin Vašek.
Průměrná prodejní doba bytů se velmi mírně prodloužila na zhruba čtyři a půl měsíce. Z regionálního pohledu měl nejsilnější mezičtvrtletní cenový růst Moravskoslezský kraj s pěti procenty následovaný Libereckým krajem (+ 4,5 procenta). V Praze se prodalo za první tři letošní čtvrtletí přes šest tisíc bytů a prodeje tak míří k historickému rekordu.
Ceny domů jsou meziročně výše o 9,2 procenta
Nejvíce rodinných domů se v současnosti staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Ceny stavebních materiálů zůstaly ve třetím čtvrtletí poměrně stabilní. Oslabuje zájem o starší domy ve špatném technickém stavu, což způsobuje pozastavení některých dotačních programů určených na podporu totálních rekonstrukcí domů.
Pozemky meziročně zpomalily růst na 6,1 procenta
Trh s pozemky se dlouhodobě potýká s nedostatečnou nabídkou. Kupující se tak zajímají i o místa dále od měst nebo pozemky, které nejsou připojené na veřejné sítě, poněvadž díky moderním technologiím, jako jsou fotovoltaika, domácí čističky nebo ostrovní domy, je možné se bez nich obejít. Tempo růstu pozemků ale zpomaluje. „Zájem o pozemky tlumí jejich vysoká cena po masivním růstu v minulých letech v kombinaci s nárůstem stavebních nákladů,“ poukazuje Martin Vašek.