Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta

Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta

18.12.2025 13:57
Autor: Finanční trhy ČSOB, ČSOB

Český trh nemovitostí láme další rekordy. Podle ČSOB Indexu bydlení se ceny bytů ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšily o 14,5 %, zatímco rodinné domy zdražily o 9,2 %. Za růstem stojí především nedostatečná nabídka novostaveb a trvale vysoká poptávka, zejména po malometrážních bytech. Přesto se tempo růstu cen mírně zpomaluje. 

Ceny nemovitostí v Česku vystoupaly na další nové rekordy. Byty byly ve třetím letošním čtvrtletí meziročně dražší již o 14,5 procenta a rodinné domy o 9,2 procenta, vyplývá z výsledků ČSOB Indexu bydlení.

„Silný růst cen na trhu nemovitostí způsobuje primárně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků při trvale vysoké poptávce. Typickým příkladem je trh novostaveb v Praze a Brně, který zdaleka nestačí nasytit zájem kupujících a bohužel v dohledné době nelze očekávat ani zlepšení vzhledem k historicky nejnižšímu objemu povolených staveb,“ říká Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky.

Největší zájem o malometrážní byty

Růst celého trhu táhnou zejména malometrážní byty, tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky, které si lidé stále více kupují kvůli jejich cenové dostupnosti. Pozornost kupujících se přesouvá i do krajských měst v dojezdové vzdálenosti od hlavního města, jako je třeba Ústí nad Labem. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů zaznamenává kategorie 3+1 a 3+kk, kde převažují zájemci o vlastní rodinné bydlení.

„Je velmi důležité poukázat na to, že mezikvartální tempo růstu cen bytů už dvě čtvrtletí po sobě mírně zpomaluje. Zatímco v prvním kvartálu letoška se ceny zvýšily o 3,7 procenta, ve druhém kvartálu již bylo tempo růstu o něco pomalejší, zaznamenali jsme nárůst o 3,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí činil růst 3,2 procenta, což ukazuje pozvolně zpomalující dynamiku růstu cen,” uvádí Martin Vašek.

Průměrná prodejní doba bytů se velmi mírně prodloužila na zhruba čtyři a půl měsíce. Z regionálního pohledu měl nejsilnější mezičtvrtletní cenový růst Moravskoslezský kraj s pěti procenty následovaný Libereckým krajem (+ 4,5 procenta). V Praze se prodalo za první tři letošní čtvrtletí přes šest tisíc bytů a prodeje tak míří k historickému rekordu.

1

Ceny domů jsou meziročně výše o 9,2 procenta

Nejvíce rodinných domů se v současnosti staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Ceny stavebních materiálů zůstaly ve třetím čtvrtletí poměrně stabilní. Oslabuje zájem o starší domy ve špatném technickém stavu, což způsobuje pozastavení některých dotačních programů určených na podporu totálních rekonstrukcí domů.

2

Pozemky meziročně zpomalily růst na 6,1 procenta

Trh s pozemky se dlouhodobě potýká s nedostatečnou nabídkou. Kupující se tak zajímají i o místa dále od měst nebo pozemky, které nejsou připojené na veřejné sítě, poněvadž díky moderním technologiím, jako jsou fotovoltaika, domácí čističky nebo ostrovní domy, je možné se bez nich obejít. Tempo růstu pozemků ale zpomaluje. „Zájem o pozemky tlumí jejich vysoká cena po masivním růstu v minulých letech v kombinaci s nárůstem stavebních nákladů,“ poukazuje Martin Vašek.

3


 

Čtěte více:

Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl
18.12.2025 6:08
Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
O sazbách rozhodne ČNB, ECB i BoE. Erste získává zelenou pro Santander a Micron roste
18.12.2025 8:43
O sazbách rozhodne ČNB, ECB i BoE. Erste získává zelenou pro Santander a Micron roste
Dnešní odpoledne bude patřit centrálním bankám. Česká národní banka pr...
Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci
18.12.2025 9:12
Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci
Poslední zasedání České národní banky v tomto roce sice nepřinese změn...
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q3 2025
18.12.2025 8:56
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q3 2025
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s. IČO: 08800693 Shrnutí výsledků fondu...
Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
18.12.2025 10:30
Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
Micron Technology znovu potvrdil, že paměťové čipy pro umělou intelige...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.12.2025
14:38ČNB ponechala sazby beze změny
14:38ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila
14:27Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
13:57Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta
13:40Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street  
13:30Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
12:02MakroMixér: Ocel jako strategická surovina? Bez férových podmínek hrozí zánik
10:30Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
9:12Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci
8:56J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q3 2025
8:43O sazbách rozhodne ČNB, ECB i BoE. Erste získává zelenou pro Santander a Micron roste  
6:08Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl  
17.12.2025
22:02Nervozita na Wall Street: technologie pod tlakem, investoři rotují do defenzivy  
17:39Ignorují akcie dluhopisy a vynucují si oba trhy snižování sazeb?
15:58Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
14:55Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?
14:03Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
13:47Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět