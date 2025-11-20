Hledat v komentářích

Rozbřesk: Veřejný dluh má podle MMF dosáhnout v následujících letech nejvyšších hodnot od roku 1948

20.11.2025 9:15
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Prudký růst výnosů vládních dluhopisů na českém trhu v posledních dnech (desetiletý výnos se vyšplhal nad 4,6 %) nám připomněl, že financování vládních deficitů na trzích dnes rozhodně není zadarmo. A Česko v tom není samo, ba naopak – je součástí globálního trendu, ve kterém investoři daleko obezřetněji začínají hodnotit rozpočtovou udržitelnost jednotlivých vlád.

Tlak na dluhopisovém trhu jsme v posledních kvartálech viděli například i v sousedním Německu, plánujícím v nejbližších letech mamutí rozpočtovou expanzi – výnosy vládních dluhopisů v blízkosti čtrnáctiletých maxim. Za větší opatrností trhů přitom podle analýz MMF leží skutečné fundamentální důvody.

Veřejný dluh má podle posledního fiskálního monitoru MMF vzrůst v následujících letech v průměru celosvětově nad 100 % HDP, což by byla nejvyšší hodnota od roku 1948. Přitom to bude zejména dílo vyspělých ekonomik, které těží z toho, že mají historicky větší dluhopisové trhy, výraznější možnosti financování a ve finále i trpělivější investory ochotné „zkousnout“ i vyšší míry zadlužení. Vyspělé země mají již dnes úroveň zadlužení na 120 % HDP a v nejbližších pěti letech jim bez zásadních reforem má vzrůst zadlužení nad 130 % HDP.

Rozvíjející se ekonomiky hlásí také rostoucí zadlužení, ale kvůli přísnější „kontrole“ trhů jsou s výjimkou Číny, jejíž veřejný dluh příští rok překoná 100 % HDP, úrovně dluhu výrazně nižší.

Rizika v prostředí horšícího se demografického výhledu a strukturálních proměn globální ekonomiky jsou navíc jednoznačně vychýlena směrem k rychlejšímu růstu dluhu. Současně rostou náklady na obsluhu dluhu, což již nyní vytváří tlak na rozpočty a snižuje manévrovací prostor vlád při promýšlení rozpočtových reforem.

Co s tím? V prvé řadě nezatěžovat veřejné finance zbytečně novými „neproduktivními“ dárky, jako jsou plošné sociální výdaje nebo neudržitelné snižování daní – to by znamenalo z programového prohlášení nově nastupující české vlády vyškrtnout body jako například snížení daně z příjmu právnických osob nebo koncesionářských poplatků. A pak se inspirovat některými doporučeními z pera MMF, který zdůrazňuje, že vlády by měly snižovat administrativní zátěž vlastního fungování (například skrze digitalizaci) a výdaje přesměrovat k investicím do infrastruktury a do lidí. Právě ty zvyšují výrazně nejvíce produktivní kapacitu ekonomiky a výrazně posilují dlouhodobou udržitelnost veřejných rozpočtů.

Empirické analýzy MMF ukazují, že zvýšení investic do infrastruktury o 1 % HDP při konstantních celkových výdajích (kompenzované snížením spotřebních výdajů) je spojeno s dlouhodobým růstem HDP o asi 1,5 % (u vzdělání jsou to dokonce 3 % HDP). Problém je, že zvyšování efektivity státu je běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Hledat peníze na dodatečné produktivní výdaje tak bude v nejbližších letech bez rychlejšího navyšování deficitů nebo zvyšování daní složité.

TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 24,15 EUR/CZK. Vidina stabilních sazeb Fedu a silnější dolar ale pozitivní náladu na měnovém páru trochu brzdí. Domácí kalendář je ke konci týdne bez významnějších událostí a koruna může mít minimálně krátce problém hledat motivaci k dalšímu postupu.

Eurodolar

Píše se nám to nelehko, ale Fed dost možná úrokové sazby na příštím zasedání, jež je naplánováno na 10. prosince, nesníží. Naznačují to tři skutečnosti, které se vyjevily včera.

Za prvé, podrobný zápis z posledního zasedání Fedu odhalil, že opozice ve vedení centrální banky je proti redukci sazeb v situaci, kdy chybí data. Druhá indicie souvisí s tou první a spočívá v tom, že podle revidovaného kalendáře pro publikaci amerických statistik říjnová data vůbec nevyjdou, respektive přijdou na pořad až s těmi listopadovými, které úřady zveřejní až 16. prosince, tedy týden po zasedání Fedu.

A konečně za třetí, podle příchozích dat na tom byla americká ekonomika na konci třetího kvartálu dobře, takže růst by měl být opravdu velmi silný, tj. vyšší než 4 % (viz náš včera zveřejněný nowcast - Americký stopař, který dokonce indikuje růst 4,6 % pro 2025 Q3). Pro dolar jsou to samozřejmě pozitivní zprávy, přičemž býčí choutky by mohly přibrzdit slabý report z amerického trhu práce (za září), jenž bude publikován dnes odpoledne.



    Kdo bohatne / kdo se zadlužuje
    20.11.2025 9:30

    Důležité je si uvědomit kam směřují ty peníze. Jdou přímo do rukou (kapes) velkých globálních společností (zbrojařských, IT, farmaceutických, bank,...). Jejich představitelé mají přímý vliv na vlády jednotlivých zemí a tím určují směr (svého bohatnutí). Lidstvo vytvoří dostatečně velkou hodnotu, aby mohlo žít bez dluhů. Spokojeně. Ke změně systému ale není politická vůle.
    pmx
      Re: Kdo bohatne / kdo se zadlužuje
      20.11.2025 9:44

      Dokud občan bude vidět, že zatímco ON vždy své dluhy splatit musí, kdežto stát je JEN REFINANCUJE A ODSOUVÁ dál a dál do budoucna a dokáže tak v pohodě fungovat (a z pohledu většinového voliče by ideálně měl platit i ty jeho dluhy nebo mu sypat tolik, aby si občan půjčovat vůbec nemusel), tak tady žádná politická vůle toto změnit nebude. A když bude, tak bude v následujícím volebním období nekompromisně občany vymeten.
      P0LDINKA
