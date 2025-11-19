Hledat v komentářích

Detail - články
Uklidnění pro trhy? Nvidia doručila a hlásí, že cloudové grafické procesory jsou vyprodané

19.11.2025 22:40
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nvidia, jak už bývá jejím zvykem, opět nezklamala a svými hospodářskými výsledky překonala očekávání Wall Street. Tržby společnosti ve třetím fiskálním čtvrtletí vzrostly meziročně o 62 procent na 57,01 miliard dolarů. Analytici čekali číslo přibližně o dvě miliardy nižší. Upravený zisk na akcii činil 1,30 dolaru (meziročně +60 %), což bylo čtyři centy nad odhadem.

Výsledky Nvidie byly nejočekávanější událostí posledních dní. Negativní sentiment kolem masivních investic do umělé inteligence s sebou stáhl celý trh a investoři s napětím vyčkávali, s jakými čísly a výhledem se čipový gigant vytasí. Prvotní reakce v aftermarketu hovoří jasně: investoři jsou spokojení, akcie posilují o čtyři procenta.

Nezklamala ani nejsledovanější jednotka, jež generuje přes 90 procent celkových tržeb společnosti – datacentra. Ty vygenerovaly tržby ve výši 51,2 mld. USD, což bylo meziročně o 66 procent více (mezikvartálně +25 %). Analytici zde odhadovali 49,3 mld. USD.

Generální ředitel Jensen Huang navíc nešetřil velkými slovy, když uvedl, že prodeje nejmodernější řady čipů Blackwell byly mimořádné ("off the charts") a cloudové grafické procesory jsou vyprodané. Tím reagoval na obavy investorů ohledně rychle rostoucích prodejů společnosti u několika cloudových poskytovatelů (hyperscalers), kteří potřebují najít koncové uživatele pro tyto čipy, uvedl server CNBC.

Ba, co je ještě důležitější, Nvidia rovněž překonala očekávání ve výhledu na čtvrté fiskální čtvrtletí, v němž očekává, že tržby dosáhnou přibližně 65 miliard, což je o tři miliardy více než očekával trh. Upravená hrubá marže má dosahovat 75 procent, zatímco ve třetím kvartálu to bylo 73,6 procenta (meziročně -1,4 %, mezikvartálně +0,9 %).

Před boomem v oblasti AI byla Nvidia nejvíce známá výrobou grafických karet pro videohry. I v této oblasti se firmě nadále daří. Gaming vygeneroval tržby ve výši 4,3 miliardy dolarů, což je sice mírně pod odhady, nicméně stále o 30 procent více než před rokem.

Firmě vzrostl o 32 procent oproti loňsku také free cash flow na 22,1 miliardy dolarů.


