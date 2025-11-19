Končí korekce na akciových indexech v USA?

Americký akciový index S&P 500 dnes, 19. listopadu 2025, posiluje o 0,6 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také roste, a to o 0,8 %.
Německý index DAX
přidává 0,3 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,5 % na úroveň 1,1527. Zlato
mírně posiluje o 0,2 % a obchoduje se na úrovni 4 077 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech se zvyšují o 0,014 p. b. na 4,131 %.
Společnost NVIDIA (NVDA) dnes po uzavření trhu zveřejní výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které patří mezi klíčové momenty pro celý technologický sektor. Trh se aktuálně nachází v hlubší korekci, když od začátku měsíce ztrácí index Nasdaq
přibližně 6 %, což zvyšuje napětí před zveřejněním čísel. Silné výsledky by mohly působit jako katalyzátor obratu a ukončení korekce, zatímco zklamání či opatrný výhled by naopak mohly korekci prohloubit.