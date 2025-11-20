Šéf Nvidie Huang spekulace o AI bublině odmítá. Vytasil tři argumenty

Před velmi očekávanými výsledky Nvidie investoři už delší dobu bloumali nad tím, zda jsou trhy v AI bublině, či nikoliv. Obávali se obrovských částek investovaných do výstavby datových center a toho, zda tyto výdaje mohou poskytnout dlouhodobý návrat investic. je, minimálně na nějakou chvílí, svými působivými výsledky a silným výhledem, uklidnila. A své k tomu řekl i sám šéf společnosti Jensen Huang. Ten takový předpoklad odmítá.
„Hodně se mluví o AI bublině. Z našeho pohledu vidíme něco úplně jiného,“ řekl jasně při hovoru s analytiky po zveřejnění hospodářských výsledků za třetí fiskální čtvrtletí.
Server CNBC k tomu píše, že v mnoha ohledech jsou Huangovy komentáře očekávané. Vede totiž společnost, jež se nachází v centru boomu umělé inteligence, a jež díky rostoucí poptávce po grafických procesorech (GPU) navýšila svou tržní hodnotu na současných 4,5 bilionu dolarů (dříve i přes 5 bil. USD).
Přesto má vyjádření Huanga k možné AI bublině nemalý význam, protože počítá jako svého zákazníka každého hlavního poskytovatele cloudu — , , a . Velkými odběrateli GPU Nvidie je také většina hlavních vývojářů AI modelů, včetně OpenAI, Anthropic, xAI a Meta.
Své tvrzení, že se AI v bublině nenachází, Huang během hovoru s analytiky podpořil třemi argumenty. Nejprve řekl, že oblasti jako zpracování dat, reklamní doporučení, vyhledávací systémy a inženýrství se obracejí na GPU, protože potřebují AI. To znamená, že starší výpočetní infrastruktura založená na centrálních procesorech přejde na nové systémy běžící na čipech .
Za druhé AI podle Huanga není pouze integrována do současných aplikací, ale umožní také vznik zcela nových. Ve třetím argumentu se pak CEO čipového giganta opřel o "agentickou AI", tedy aplikace, které mohou běžet bez významného zásahu uživatele. Ta bude podle něj schopna uvažovat a plánovat a bude vyžadovat ještě větší výpočetní výkon.
Při této obhajobě Huang dodal, že je jediná společnost, která dokáže řešit všechny tři případy zmíněného použití. „Když uvažujete nad investicemi do infrastruktury, tak zvažte tyto tři základní dynamiky. Každá z nich přispěje k růstu infrastruktury v nadcházejících letech,“ apeloval.
„Financování našich zákazníků je na nich“
Před středečními výsledky Nvidie zaznamenaly v tomto měsíci akcie společnosti pokles o osm procent. Akcie jiných titulů vázaných na AI byly přitom zasaženy ještě výrazněji. Například CoreWeave je v listopadu v minusu o 44 procent, o 14 procent a Palantir o 17 procent, připomněl CNBC.
Část obav na Wall Street souvisí s dluhem, který některé společnosti použily na financování budování své infrastruktury. „Financování našich zákazníků je na nich,“ řekl k těmto obavám Huang.
Konkrétně u Nvidie investoři v posledních týdnech vyjádřili obavy z toho, jak velký objem tržeb společnost generuje jen od malého počtu hyperscalerů. Ostatně výsledky za třetí kvartál odhalily, že až 61 procent z celkových tržeb získala pouze od čtyř blíže nespecifikovaných zákazníků.
Minulý měsíc , Meta, a Alphabet navýšily své výhled ohledně kapitálových výdajů díky rozvoji AI. Nyní tito čtyři giganti očekávají, že v letošním roce dohromady utratí přes 380 miliard dolarů.
Huang k hyperscalerům uvedl, že i bez nového obchodního modelu jim čipy Nvidie zvyšují příjmy, protože pohánějí doporučovací systémy pro krátká videa a reklamy. Lidé brzy začnou oceňovat, co se děje pod povrchem boomu AI a posunou se od "zjednodušeného pohledu na to, co se děje s kapitálovými výdaji a investicemi“, dodal.
