Nvidia dokázala trhy otočit k růstu. Dnes jsou na programu data z trhu práce

Včerejšek byl hodně o vyčkávání na výsledky Nvidie, přičemž bylo znát postupné zlepšování nálady. Obrat k lepšímu pak dokonaly právě zprávy od lídra čipového sektoru, který nejen podle očekávání dodal velmi dobré výsledky, ale především potvrdil příznivé vyhlídky s náznakem dalšího vylepšení a odmítl spekulace o AI bublině. Následně se vezou vzhůru nejen samotné akcie, ale také sektor a v důsledku i indexy.
Obrat sentimentu táhne DAX a AEX vzhůru o 0,8 %, CAC40 si připisuje 0,9 % a FTSE100 0,6 %. V amerických futures se přímo promítá návrat investorů do technologií, na úrovni indexů to zatím vypadá na růst asi o 1,5 %. Zdá se, že hlavní obavy byly zažehnány, ovšem není jasné, jestli se investoři opřou do čehokoli spojeného s umělou inteligencí opět se stejnou vervou jako dřív, nebo budou nákupy přece jen selektivnější či opatrnější.
Rizikovým faktorem pro dnešek jsou americká data z trhu práce. Jak jsme už upozorňovali, jde o čísla odložená kvůli shutdownu. Soudě podle reportu ADP nebo některých zpráv o propouštění, výsledek na úrovni zaměstnanosti nebude silný. Dá se čekat její mírný přírůstek.
Domníváme se však, že data by musela výrazně negativně překvapit, aby dokázala aktuální sentiment opět podstatně zhoršit. Je to jednak proto, že jde teprve o zářijový report, přičemž následovat bude říjnový a začátkem prosince už budeme mít listopadový. Dále je důvodem to, že trh byl v posledních týdnech lehce nervózní z pomalejšího uvolňování měnové politiky, a slabá data z trhu práce by mohla nervozitu utlumit a povzbudit Fed, aby i na prosincovém zasedání se snižováním sazeb pokračoval. Ostatně, hned několik bankéřů má promluvit dnes po datech, takže nám mohou své hodnocení sdělit.
Ačkoliv akcie stoupají, dluhopisy zůstávají dnes v klidu. Také eurodolar se konsoliduje, ovšem po dalším včerejším poklesu. Aktuálně se obchoduje u 1,1525. Zlato lehce klesá. Koruna na hlavních párech drží pozice.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1829
|0.0540
|24.1871
|24.1557
|CZK/USD
|20.9835
|0.1695
|20.9990
|20.9435
|HUF/EUR
|382.4008
|0.1441
|382.5576
|381.3983
|PLN/EUR
|4.2296
|0.0101
|4.2336
|4.2254
|CNY/EUR
|8.2000
|-0.0661
|8.2092
|8.1912
|JPY/EUR
|181.0975
|-0.0888
|181.7259
|180.9677
|JPY/USD
|157.1365
|0.0398
|157.7650
|156.8850
|GBP/EUR
|0.8817
|-0.2235
|0.8842
|0.8809
|CHF/EUR
|0.9285
|-0.0732
|0.9299
|0.9281
|NOK/EUR
|11.7387
|-0.0277
|11.7448
|11.7285
|SEK/EUR
|11.0038
|-0.0817
|11.0188
|10.9967
| USD/EUR
|1.1524
|-0.1296
|1.1542
|1.1510
|AUD/USD
|1.5437
|-0.0130
|1.5456
|1.5404
|CAD/USD
|1.4056
|0.0651
|1.4063
|1.4042