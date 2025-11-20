Hledat v komentářích

Nvidia dokázala trhy otočit k růstu. Dnes jsou na programu data z trhu práce

Nvidia dokázala trhy otočit k růstu. Dnes jsou na programu data z trhu práce

20.11.2025 10:52
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejšek byl hodně o vyčkávání na výsledky Nvidie, přičemž bylo znát postupné zlepšování nálady. Obrat k lepšímu pak dokonaly právě zprávy od lídra čipového sektoru, který nejen podle očekávání dodal velmi dobré výsledky, ale především potvrdil příznivé vyhlídky s náznakem dalšího vylepšení a odmítl spekulace o AI bublině. Následně se vezou vzhůru nejen samotné akcie, ale také sektor a v důsledku i indexy.

Obrat sentimentu táhne DAX a AEX vzhůru o 0,8 %, CAC40 si připisuje 0,9 % a FTSE100 0,6 %. V amerických futures se přímo promítá návrat investorů do technologií, na úrovni indexů to zatím vypadá na růst asi o 1,5 %. Zdá se, že hlavní obavy byly zažehnány, ovšem není jasné, jestli se investoři opřou do čehokoli spojeného s umělou inteligencí opět se stejnou vervou jako dřív, nebo budou nákupy přece jen selektivnější či opatrnější.

Rizikovým faktorem pro dnešek jsou americká data z trhu práce. Jak jsme už upozorňovali, jde o čísla odložená kvůli shutdownu. Soudě podle reportu ADP nebo některých zpráv o propouštění, výsledek na úrovni zaměstnanosti nebude silný. Dá se čekat její mírný přírůstek.

Domníváme se však, že data by musela výrazně negativně překvapit, aby dokázala aktuální sentiment opět podstatně zhoršit. Je to jednak proto, že jde teprve o zářijový report, přičemž následovat bude říjnový a začátkem prosince už budeme mít listopadový. Dále je důvodem to, že trh byl v posledních týdnech lehce nervózní z pomalejšího uvolňování měnové politiky, a slabá data z trhu práce by mohla nervozitu utlumit a povzbudit Fed, aby i na prosincovém zasedání se snižováním sazeb pokračoval. Ostatně, hned několik bankéřů má promluvit dnes po datech, takže nám mohou své hodnocení sdělit.

Ačkoliv akcie stoupají, dluhopisy zůstávají dnes v klidu. Také eurodolar se konsoliduje, ovšem po dalším včerejším poklesu. Aktuálně se obchoduje u 1,1525. Zlato lehce klesá. Koruna na hlavních párech drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1829 0.0540 24.1871 24.1557
CZK/USD 20.9835 0.1695 20.9990 20.9435
HUF/EUR 382.4008 0.1441 382.5576 381.3983
PLN/EUR 4.2296 0.0101 4.2336 4.2254
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2000 -0.0661 8.2092 8.1912
JPY/EUR 181.0975 -0.0888 181.7259 180.9677
JPY/USD 157.1365 0.0398 157.7650 156.8850
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8817 -0.2235 0.8842 0.8809
CHF/EUR 0.9285 -0.0732 0.9299 0.9281
NOK/EUR 11.7387 -0.0277 11.7448 11.7285
SEK/EUR 11.0038 -0.0817 11.0188 10.9967
USD/EUR 1.1524 -0.1296 1.1542 1.1510
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5437 -0.0130 1.5456 1.5404
CAD/USD 1.4056 0.0651 1.4063 1.4042
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


