Robotaxi dosáhlo bodu zlomu, zní z Baidu. Čínská expanze do zahraničí je agresivnější než u americké konkurence

Čínská expanze do zahraničí v oblasti robotaxi je rychlejší než u amerických konkurentů. Navíc v době, kdy lídři průmyslu říkají, že autonomní řízení je po letech nadějí konečně blízko bodu zlomu. O podíl na trhu bojují především společnosti jako , WeRide a Pony.ai na čínské straně a Waymo či na straně americké.
„Myslím, že robotaxi dosáhlo bodu zlomu, jak tady v Číně, tak v USA,“ uvedl v úterý při hovoru s analytiky po výsledcích společnosti generální ředitel Robin Li. „Je dost lidí, kteří měli možnost zažít jízdy bez řidiče a jejich doporučení vyvolalo pozitivní ohlas na sociálních sítích,“ dodal s tím, že širší veřejné zviditelnění by mohlo urychlit schvalovací procesy u regulačních orgánů.
Podobně optimistické tóny o robotaxi zazněly v posledních týdnech také od generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga či Briana Gua, místopředsedy a prezidenta čínského výrobce Xpeng, který dosáhl rychlejšího technologického pokroku, než se původně očekávalo a už v příštím roce vstoupí se svým robotaxi do města Kanton s 14 miliony obyvateli.
Robotaxi je podle květnových odhadů globální trh s významným růstovým potenciálem, který do roku 2030 pravděpodobně přesáhne 25 miliard dolarů. A této šance se chtějí čínské firmy se svou agresivní expanzí do zahraničí chopit. Její zástupci tvrdí, že jsou blízko tomu, aby robotaxi byly životaschopným byznysem, než aby jen spalovaly peníze výměnou za získání tržního podílu, píše server CNBC, který se tématu věnuje.
Za posledních 18 měsíců navázaly čínské značky , Pony.ai a WeRide partnerství s Uberem, které umožňuje uživatelům populární online taxislužby objednat si robotaxi na konkrétních místech. Takové spolupráce "budou klíčové pro úspěch", protože umožní robotaxi společnostem fungovat efektivněji a dosáhnout ziskovosti rychleji, míní Murtuza Ali, seniorní analytik společnosti Counterpoint.
už je ziskové
uvádí, že od konce loňského roku dosáhla její robotaxi divize Apollo Go v 12milionovém Wu-chanu ziskovosti na úrovni jednotlivých vozidel. Společnost tam provozuje přes 1 000 vozů, což je její největší nasazení v Číně. To znamená, že počet jízd je dostatečný na pokrytí nákladů i při ceně jízdného ve Wu-chanu, která je o 30 procent nižší než v Pekingu nebo Šanghaji a výrazně pod úrovní cen v USA či Evropě.
„Jakmile budeme schopni generovat zisk pro každé auto ve městě druhé třídy (jako je Wu-chan) na pevninské Číně, můžeme generovat zisky v mnoha městech po celém světě,“ řekl CNBC Halton Niu, generální ředitel zahraničního podnikání Apollo Go.
„Důležitý je rozsah. Pokud například nasadíte jen 100 až 200 aut v jednom městě a pokryjete jen malou část města, tak nikdy nemůžete být ziskoví,“ vysvětlil.
Jak si vede americká konkurence
Americké Waymo vlastněné Alphabetem provozuje více než 2 500 vozidel a rychle expanduje z velkých měst v Kalifornii do Texasu a Floridy s plánem vstoupit příští rok do Londýna.
Konkurenční prodává své elektromobily v Číně a údajně tento měsíc v Šanghaji předvedla svůj Cybercab. Testování robotaxi v Texasu však začalo až v červnu a tento týden získalo povolení k provozu v Arizoně. Zoox od Amazonu také zvyšuje expanzi v USA, zahraniční plány však zatím nezveřejnil.
Tyto tři americké společnosti ovšem zatím neoznámily, kdy očekávají u svých robotaxi projektů dosažení ziskovosti.
Niu z Apollo Go nevyloučil expanzi do USA. Prozatím však provozovatel robotaxi plánuje vstup do Evropy prostřednictvím testů ve vybraných částech Švýcarska. Předtím už firma expandovala na Blízký východ.
Abú Dhabí minulý týden udělilo Apollo Go povolení účtovat jízdné za plně autonomní robotaxi jízdy. A nebylo samo. Povolení tam 31. října získal i čínský startup WeRide, který tvrdí, že odstranění lidského personálu z vozů mu umožní dosáhnout zisku na každém vozidle.
To staví třetího hlavního čínského hráče Pony.ai nejdále od dosažení ziskovosti. Firma plánuje spustit plně autonomní komerční robotaxi službu v Dubaji v příštím roce. Kromě toho se v následujících měsících chystá expandovat do Evropy a také oznámila plány na vstup do Singapuru.
„V současnosti společnosti jako Waymo, , WeRide a Pony.ai vedou z hlediska velikosti flotily, což jim poskytuje výhodu v závodu o ziskovost,“ uvedla Yuqian Ding z , která je vedoucí výzkumu automobilového trhu v Číně.
Pokrok zůstává nejistý
Velikost flotily se stává konkurenčním ukazatelem. Pony.ai uvedla, že plánuje do roku 2028 provozovat na Blízkém východě 1 000 robotaxi, zatímco WeRide plánuje provozovat stejně rozsáhlou flotilu ve stejném regionu už do konce příštího roku. Apollo Go provozuje přibližně 100 robotaxi v Abú Dhabí a Dubaji, přičemž tento vozový park plánuje v příštích měsících zdvojnásobit.
„Apollo Go mělo náskok s výrazně více testovacími jízdami než ostatní dva. Čím více testů a dat z cest nasbíráte, tím větší je šance, že AI senzory dokážou rozpoznat objekty na silnici, což znamená i lepší bezpečnost,“ sdělil CNBC Kai Wang, stratég asijského akciového trhu ve společnosti Morningstar.
Zároveň varoval, že navzdory počátečnímu pokroku zůstává závod v robotaxi nejistý, protože doposud „nikdo skutečně nezískal masové přijetí svých vozidel“.
Pokrytí zůstává omezené. Dokonce i v Číně mohou robotaxi pracovat pouze ve vybraných zónách, ačkoliv Pony.ai nedávno jako první získala povolení k provozu svých robotaxi v celém 18milionovém Šen-čenu, jemuž se přezdívá „čínské Silicon Valley“. V Pekingu jsou samořiditelná taxi většinou omezena jen na předměstí zvané Yizhuang.
Co se týče bezpečnosti, která je pro schválení regulátory klíčová, tak žádný ze šesti zmíněných provozovatelů zatím nehlásil úmrtí ani vážná zranění způsobená robotaxi.