Google otevřel největší vývojové a designové centrum pro umělou inteligenci mimo Spojené státy. Je na Tchajwanu a doprovodí jej další investice

Americká internetová společnost z technologické skupiny Alphabet dnes v tchajwanské metropoli Tchaj-peji otevřela své největší centrum pro vývoj a design hardwarové infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) mimo Spojené státy.
"Technologie vyvinutá a testovaná v Tchaj-peji se využívá v datových centrech po celém světě. Ta pohánějí zařízení , na která se každý den spoléhají miliardy lidí," řekl viceprezident firmy Cloud Aamer Mahmood.
Tchajwanský prezident Laj Čching-te podle agentury Reuters na slavnostním zahájení řekl, že tímto krokem dokazuje svůj závazek k dlouhodobým investicím na Tchaj-wanu.
"Svět tak může vidět, že Tchaj-wan je nejen důležitou součástí globálního technologického dodavatelského řetězce, ale i klíčovým centrem pro budování bezpečné a důvěryhodné umělé inteligence," dodal prezident.
Na Tchaj-wanu sídlí největší světový výrobce čipů na zakázku, společnost TSMC, jehož čipy využívají společnosti jako stojící v čele globálního rozmachu AI.