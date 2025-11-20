Hledat v komentářích

Google otevřel největší vývojové a designové centrum pro umělou inteligenci mimo Spojené státy. Je na Tchajwanu a doprovodí jej další investice

20.11.2025 10:49
Autor: ČTK

Americká internetová společnost Google z technologické skupiny Alphabet dnes v tchajwanské metropoli Tchaj-peji otevřela své největší centrum pro vývoj a design hardwarové infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) mimo Spojené státy. 

"Technologie vyvinutá a testovaná v Tchaj-peji se využívá v datových centrech Google po celém světě. Ta pohánějí zařízení Google, na která se každý den spoléhají miliardy lidí," řekl viceprezident firmy Google Cloud Aamer Mahmood.

Tchajwanský prezident Laj Čching-te podle agentury Reuters na slavnostním zahájení řekl, že Google tímto krokem dokazuje svůj závazek k dlouhodobým investicím na Tchaj-wanu.

"Svět tak může vidět, že Tchaj-wan je nejen důležitou součástí globálního technologického dodavatelského řetězce, ale i klíčovým centrem pro budování bezpečné a důvěryhodné umělé inteligence," dodal prezident.

Na Tchaj-wanu sídlí největší světový výrobce čipů na zakázku, společnost TSMC, jehož čipy využívají společnosti jako Nvidia stojící v čele globálního rozmachu AI.

 

