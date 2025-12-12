Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií

Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií

12.12.2025 17:36
Autor: Jiří Soustružník

Po roce 2000 přišla období, kdy akciový trh ovlivňovala předchozí „bublinová“ nerovnováha. A jak se z ní zotavoval, mířil do nerovnováhy druhé. Tentokrát finančně-hypotéční. O tom jsem v rámci celkového zamyšlení nad třemi fázemi posledních 25 let psal včera a dnes se podíváme na fáze další. Včetně jejich souvislostí a relevance pro dnešek.

Po řadu let po roce 2009 byl ekonomický růst relativně slabý a to samé platilo o trhu práce. Proto centrální banky šly cestou kvalitativního a kvantitativního uvolňování. Snižovaly tedy krátkodobé sazby a když narazily na jejich spodní hranici u nuly, začaly si se soukromým sektorem vyměňovat aktiva. Rezervy za cenné papíry, zejména dluhopisy. Toto QE probíhalo ve snaze snížit i dlouhodobé sazby. Tomuto tématu sem se tu věnoval už vícekrát, dnes se zaměřme na to, co to vše znamenalo pro obchodované společnosti a jejich akcie:

Přes relativně slabší ekonomický růst bylo tehdejší prostředí pro akciový trh velmi vlídné. Pokles sazeb totiž do značné míry vyvažoval utlumenější růst ekonomiky. A firmy navíc dokázaly zvyšovat svou ziskovost rychleji, než rostlo hospodářství. K tomu přispívaly samotné nízké sazby snižující finanční náklady. A také nízké mzdové tlaky dané zmíněnou situací na trhu práce. Poměr růstu zisků k dlouhodobým sazbám byl tak velmi vlídný a akciový trh se podle toho choval.

Šlo o názornou demonstraci toho, že“ akcie nejsou ekonomika“. Přesněji řečeno, akcie nejsou celkový hospodářský růst, ale odráží v sobě růst zisků a diskontní sazby. A jejich kombinace byla v onom prostředí pro trhy velmi příznivá. Ceny akcií přitom do značné míry táhla nahoru ziskovost obchodovaných firem - určitě nešlo o nějakou čistě likviditou nafouknutou bublinu, jak se mohlo zdát z některých komentářů. Za vrchol této fáze lze pak považovat inflační období po roce 2020. Tehdy totiž firmy dokázaly díky poptávkové stimulaci zvyšovat i ve vysoko inflačním prostředí a nákladových tlacích své marže. Tj., k inflaci spíše přidávaly.

Poučení z této fáze pro dnešek a další roky? Poukázal bych právě na to, co jsem zdůrazňoval výše. Rozhodující je pro akcie tempo růstu zisků relativně k dlouhodobým sazbám (přesněji řečeno k požadované návratnosti). Ve vztahu k AI se přitom pravděpodobně čeká nástup dalšího mimořádně vlídného období, kdy bude poměr růst/sazby hodně vysoko. Ovšem s čitatelem a jmenovatelem výš, než před rokem 2020.

Třetí zmíněnou fázi nemusím dlouze rozebírat, protože tak činím já i jiní často. Jde o několikaleté těšení se na ony přínosy nových technologií. Tedy v kontextu výše uvedeného na to, že růst ekonomiky bude výrazně stoupat, protože se zvýší její potenciál. V některých vizích by zisky mohly růst ještě rychleji, protože AI mimo jiné sníží tlak ze strany mzdových nákladů. U sazeb bychom v takovém scénáři asi nečekali nějaký pokles ke starému novému normálu po roce 2009. Ale díky dezinflačním tlakům by se sazby mohli držet ve srovnání s nominálním růstem dost nízko. A nemá smysl zdůrazňovat, že v současných tržních očekáváních určitě není nic jako vystřídání této třetí fáze další fází „první“, popsanou včera.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.12.2025
17:36Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
16:04Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
14:04Českou ekonomiku zatím táhne spotřeba a investice, ale zpomalení je na obzoru
12:37Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI  
12:20Michal Strnad plánuje expanzi. Chce z CSG udělat lídra evropského obranného průmyslu a zvažuje IPO v Amsterdamu
12:09Perly týdne: Bublina není důvod k prodeji
10:50Po euforii přichází korekce: Broadcom hlásí silné tržby a vyšší dividendu, ale AI výhled zůstává nejasný
9:55Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje  
8:58Nová cílovka pro Komerční banku, renesance evropských dluhopisů a úspěch Eli Lilly  
8:52Rozbřesk: Odloží Evropská komise zákaz hybridních automobilů? Automobilky by tento krok uvítaly
6:10Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby  
11.12.2025
22:00Oracle po výsledcích propadá, ostatním se ale daří  
17:03Tři akciové fáze posledního čtvrt století a poučení pro dnešek
16:58EK zvažuje pětiletý odklad zákazu spalovacích motorů pro hybridní vozy
16:28WSJ:Trump po válce plánuje americké investice v Rusku včetně těžby vzácných kovů
15:41J&T ARCH INVESTMENTS - Konference pro investory
14:47Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
13:28Životní úroveň v ČR loni vzrostla na 91 procent průměru EU, je na úrovni Slovinska
12:34Partners HoldCo, a.s.: OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SLOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT
12:09Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět