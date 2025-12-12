Hledat v komentářích

Detail - články
Michal Strnad plánuje expanzi. Chce z CSG udělat lídra evropského obranného průmyslu a zvažuje IPO v Amsterdamu

12.12.2025 12:20
Autor: ČTK

Michal Strnad, majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG), má ambici vybudovat z firmy největší obrannou společnost v Evropě. Plánuje akvizice v oblasti dronů a bezpilotních systémů a podle zdrojů zvažuje i vstup na burzu, který by mohl být jednou z největších emisí akcií v Evropě v roce 2026. CSG těží z rostoucích evropských výdajů na obranu a rekordního růstu tržeb díky dodávkám munice pro Ukrajinu. Strnad zároveň odmítá spekulace o napětí s novým premiérem Andrejem Babišem, který avizoval přísnější kontrolu zbrojních nákupů.

Miliardář Michal Strnad chce ze svého zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group AS (CSG) udělat evropského lídra v odvětví. Hledá akvizice v oblasti bezpilotních letounů nebo dronů. Řekl to agentuře Bloomberg.

"Chci z CSG udělat největší obrannou firmu v Evropě, plně vertikálně integrovanou s podnikáním na globálních trzích," řekl 33letý Strnad agentuře koncem minulého týdne v Praze. "Žádný z našich konkurentů není tak diverzifikovaný, exportně orientovaný a nezávislý na velkých vojenských zakázkách ve své vlastní zemi. To je naše výhoda," dodal.

CSG podle zdrojů Bloombergu zvažuje prodej akcií své firmy za tři miliardy eur (72 miliard Kč). Agentura už dříve napsala, že by společnost akcie mohla upsat na burze v Amsterodamu a mohla by to tak být první velká primární emise akcií v Evropě v roce 2026.

Strnad převzal CSG od svého otce Jaroslava v roce 2018. Pod jeho vedením firma zvýšila zisky, protože Evropa v posledních letech zvyšuje vojenské výdaje a posílá zbraně na Ukrajinu. Jeho čisté jmění letos vzrostlo o 59 procent na 14,6 miliardy dolarů (301 miliard Kč), uvádí index miliardářů Bloombergu.

Výnosům společnosti CSG pomohla i muniční iniciativa české vlády zaměřená na dodávky dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. Díky ní firma v roce 2024 zaznamenala nejvyšší procentní nárůst tržeb z prodeje zbraní ze všech 100 největších obranných firem, vyplývá z údajů, které tento měsíc zveřejnil Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru.

Nově jmenovaný český premiér Andrej Babiš uvedl na své první tiskové konferenci po vítězství v říjnových volbách, že se mu nelíbí, když někdo příliš těží z války, a slíbil, že některé nákupy podrobí důkladné kontrole.

Strnad ale Bloombergu sdělil, že mezi ním a Babišem spory nejsou.

"Chápu že to řekl, i když pro mě nebylo příjemné, že tyto věci řekl a všichni si teď myslí, že mezi námi panuje nějaká nevraživost," uvedl šéf CSG. "Komunikujeme spolu. Myslím si také, že si uvědomuje, že musí komunikovat férově s velkým zaměstnavatelem a přispěvatelem do hrubého domácího produktu," dodal.

Foto: CSG

 

