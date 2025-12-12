Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?

Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?

12.12.2025 16:04
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Apple se po slabém začátku roku stal překvapivým vítězem mezi technologickými giganty. Zatímco jeho zdrženlivost vůči masivním investicím do AI byla dříve vnímána jako slabina, nyní se ukazuje být strategickou výhodou. Akcie Applu od června vzrostly o 35 % a tržní kapitalizace firmy dosáhla 4,1 bilionu dolarů, čímž přeskočila Microsoft a dotahuje se na Nvidii. Přesto zůstává otázkou, zda investoři za tento „bezpečný přístav“ nepřeplácejí.

Akcie Applu dostaly začátkem roku tvrdý zásah, když čelil opakovaným stížnostem na nedostatečnou strategie v AI. Ale jak se sektor AI dostává pod čím dál větší kontrolou, změnila se tato zdrženlivost ze slabosti na výhodu, a je to vidět i na akciovém trhu.

V prvních šesti měsících roku 2025 měl Apple druhý nejhorší výkon mezi technologickými giganty Magnificent Seven, když jeho akcie do konce června klesly o 18 %. Od té doby se trend obrátil a jeho akcie vzrostly o 35 %, zatímco AI favoriti jako Meta Platforms a Microsoft se propadli do záporu, a dokonce i Nvidia zaostává. Index S&P 500 za tu dobu přitom vzrostl o 10 % a technologiemi nabitý Nasdaq 100 dokonce o 13 %.

AAPL

„Je pozoruhodné, jak si udrželi chladnou hlavu a výdaje mají pod kontrolou, zatímco všichni jejich konkurenti šli opačným směrem,“ řekl John Barr, portfolio manažer fondu Needham Aggressive Growth Fund, který drží akcie Apple.

Výsledkem je, že Apple má nyní tržní kapitalizaci 4,1 bilionu dolarů a druhou nejvyšší váhu v indexu S&P 500, čímž přeskočil Microsoft a dotahuje se na Nvidii. Tato změna odráží pochybnosti trhu ohledně stovek miliard dolarů, které Big Tech vrhá do vývoje AI, stejně jako pozici Applu, která by nakonec měla z této technologie těžit, až bude připravena pro masové použití.

„I když se bude časem do telefonů bezpochyby začleňovat více AI, Apple se závodům v AI a masivním kapitálovým výdajům, které je doprovázejí, vyhnul,“ podotkl Bill Stone, investiční ředitel Glenview Trust Company, který akcii drží a považuje ji za „tak trochu za anti-AI“ pozici.

Samozřejmě, po rally na Applu jsou jeho akcie drahé, jak už dlouho nebyly. Obchodují se zhruba za 33násobek očekávaných zisků v příštích 12 měsících — úroveň, které dosáhly jen několikrát za posledních 15 let, s maximem 35x v září 2020. Průměrný násobek za toto období je přitom méně než 19. Apple je tak nyní druhou nejdražší akcií v Bloomberg Magnificent Seven Index, za Teslou s ohromující valuací 203x očekávaných zisků. „Zjevná otázka zní: nepřeplácí investoři Apple za její defenzivnost? Podle nás ano,“ řekl Craig Moffett, spoluzakladatel výzkumné firmy MoffettNathanson.

Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ve třetím čtvrtletí významně snížila svou pozici v Applu o 15 %, a místo toho si vybudovala pozici v nejnovějším horkém AI titulu, Alphabetu. Apple však nadále zůstává největší pozicí podle tržní hodnoty v akciovém portfoliu Berkshire.

Z pohledu technické analýzy se akcie Applu blíží k poklesu, zvláště s tím, jak se blíží leden, na základě toho, do jaké míry převyšuje svůj 200denní klouzavý průměr, napsal minulý týden ve zprávě klientům hlavní tržní technik BTIG Jonathan Krinsky. Domnívá se však, že „dlouhodobý trend pro AAPL zůstává nepochybně býčí“.

Logika stojící za nadšením pro Apple v době, kdy se množí pochyby ohledně AI, je zřejmá. Až se technologie stane mainstreamovou a ziskovou, miliony uživatelů k ní pravděpodobně přistoupí skrze produkty Apple, což zvýší poptávku po tomto zařízení a urychlí jeho vysoce maržový servisní byznys. A to bez veškerých gigantických kapitálových výdajů.

„Akcie jsou drahé, ale spotřebitelská franšíza Applu je neotřesitelná,“ řekl Moffett. „V době, kdy existují velmi reálné obavy, zda je AI bublina, je Apple pochopitelně vnímána jako bezpečné místo, kde se schovat.“

 

Čtěte více:

Apple zveřejnil zisky i tržby nad odhady Wall Street. iPhone 17 by se měl stát hvězdou Vánoc
31.10.2025 13:44
Apple zveřejnil zisky i tržby nad odhady Wall Street. iPhone 17 by se měl stát hvězdou Vánoc
Apple ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí roku 2025 mírně překonal očekáván...
Apple míří na trh levných notebooků. Nový Mac má stát pod 1000 USD
05.11.2025 10:38
Apple míří na trh levných notebooků. Nový Mac má stát pod 1000 USD
Apple chystá zásadní krok – poprvé vstoupí na trh s levnými notebooky....
Apple letos po 14 letech dodá více smartphonů než Samsung. Vedení si má udržet i v dalších letech
27.11.2025 12:00
Apple letos po 14 letech dodá více smartphonů než Samsung. Vedení si má udržet i v dalších letech
Apple by měl v letošním roce dodat na trh více chytrých telefonů než S...
Google se veze na AI vlně, pro Apple je umělá inteligence stále hrozbou?
03.12.2025 6:00
Google se veze na AI vlně, pro Apple je umělá inteligence stále hrozbou?
Alex Kantrowitz z Big Technology se domnívá, že Apple dosahuje úspěchu...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.12.2025
17:36Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
16:04Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
14:04Českou ekonomiku zatím táhne spotřeba a investice, ale zpomalení je na obzoru
12:37Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI  
12:20Michal Strnad plánuje expanzi. Chce z CSG udělat lídra evropského obranného průmyslu a zvažuje IPO v Amsterdamu
12:09Perly týdne: Bublina není důvod k prodeji
10:50Po euforii přichází korekce: Broadcom hlásí silné tržby a vyšší dividendu, ale AI výhled zůstává nejasný
9:55Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje  
8:58Nová cílovka pro Komerční banku, renesance evropských dluhopisů a úspěch Eli Lilly  
8:52Rozbřesk: Odloží Evropská komise zákaz hybridních automobilů? Automobilky by tento krok uvítaly
6:10Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby  
11.12.2025
22:00Oracle po výsledcích propadá, ostatním se ale daří  
17:03Tři akciové fáze posledního čtvrt století a poučení pro dnešek
16:58EK zvažuje pětiletý odklad zákazu spalovacích motorů pro hybridní vozy
16:28WSJ:Trump po válce plánuje americké investice v Rusku včetně těžby vzácných kovů
15:41J&T ARCH INVESTMENTS - Konference pro investory
14:47Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
13:28Životní úroveň v ČR loni vzrostla na 91 procent průměru EU, je na úrovni Slovinska
12:34Partners HoldCo, a.s.: OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SLOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT
12:09Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět