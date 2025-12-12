Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?

se po slabém začátku roku stal překvapivým vítězem mezi technologickými giganty. Zatímco jeho zdrženlivost vůči masivním investicím do AI byla dříve vnímána jako slabina, nyní se ukazuje být strategickou výhodou. Akcie Applu od června vzrostly o 35 % a tržní kapitalizace firmy dosáhla 4,1 bilionu dolarů, čímž přeskočila a dotahuje se na Nvidii. Přesto zůstává otázkou, zda investoři za tento „bezpečný přístav“ nepřeplácejí.
Akcie Applu dostaly začátkem roku tvrdý zásah, když čelil opakovaným stížnostem na nedostatečnou strategie v AI. Ale jak se sektor AI dostává pod čím dál větší kontrolou, změnila se tato zdrženlivost ze slabosti na výhodu, a je to vidět i na akciovém trhu.
V prvních šesti měsících roku 2025 měl druhý nejhorší výkon mezi technologickými giganty Magnificent Seven, když jeho akcie do konce června klesly o 18 %. Od té doby se trend obrátil a jeho akcie vzrostly o 35 %, zatímco AI favoriti jako Meta Platforms a se propadli do záporu, a dokonce i zaostává. Index S&P 500 za tu dobu přitom vzrostl o 10 % a technologiemi nabitý Nasdaq 100 dokonce o 13 %.
„Je pozoruhodné, jak si udrželi chladnou hlavu a výdaje mají pod kontrolou, zatímco všichni jejich konkurenti šli opačným směrem,“ řekl John Barr, portfolio manažer fondu Needham Aggressive Growth Fund, který drží akcie .
Výsledkem je, že má nyní tržní kapitalizaci 4,1 bilionu dolarů a druhou nejvyšší váhu v indexu S&P 500, čímž přeskočil a dotahuje se na Nvidii. Tato změna odráží pochybnosti trhu ohledně stovek miliard dolarů, které Big Tech vrhá do vývoje AI, stejně jako pozici Applu, která by nakonec měla z této technologie těžit, až bude připravena pro masové použití.
„I když se bude časem do telefonů bezpochyby začleňovat více AI, se závodům v AI a masivním kapitálovým výdajům, které je doprovázejí, vyhnul,“ podotkl Bill Stone, investiční ředitel Glenview Trust Company, který akcii drží a považuje ji za „tak trochu za anti-AI“ pozici.
Samozřejmě, po rally na Applu jsou jeho akcie drahé, jak už dlouho nebyly. Obchodují se zhruba za 33násobek očekávaných zisků v příštích 12 měsících — úroveň, které dosáhly jen několikrát za posledních 15 let, s maximem 35x v září 2020. Průměrný násobek za toto období je přitom méně než 19. je tak nyní druhou nejdražší akcií v Bloomberg Magnificent Seven Index, za Teslou s ohromující valuací 203x očekávaných zisků. „Zjevná otázka zní: nepřeplácí investoři za její defenzivnost? Podle nás ano,“ řekl Craig Moffett, spoluzakladatel výzkumné firmy MoffettNathanson.
Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ve třetím čtvrtletí významně snížila svou pozici v Applu o 15 %, a místo toho si vybudovala pozici v nejnovějším horkém AI titulu, Alphabetu. však nadále zůstává největší pozicí podle tržní hodnoty v akciovém portfoliu Berkshire.
Z pohledu technické analýzy se akcie Applu blíží k poklesu, zvláště s tím, jak se blíží leden, na základě toho, do jaké míry převyšuje svůj 200denní klouzavý průměr, napsal minulý týden ve zprávě klientům hlavní tržní technik BTIG Jonathan Krinsky. Domnívá se však, že „dlouhodobý trend pro AAPL zůstává nepochybně býčí“.
Logika stojící za nadšením pro v době, kdy se množí pochyby ohledně AI, je zřejmá. Až se technologie stane mainstreamovou a ziskovou, miliony uživatelů k ní pravděpodobně přistoupí skrze produkty , což zvýší poptávku po tomto zařízení a urychlí jeho vysoce maržový servisní byznys. A to bez veškerých gigantických kapitálových výdajů.
„Akcie jsou drahé, ale spotřebitelská franšíza Applu je neotřesitelná,“ řekl Moffett. „V době, kdy existují velmi reálné obavy, zda je AI bublina, je pochopitelně vnímána jako bezpečné místo, kde se schovat.“