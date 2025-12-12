Rozbřesk: Odloží Evropská komise zákaz hybridních automobilů? Automobilky by tento krok uvítaly

Podle agentury Bloomberg zvažuje Evropská unie odložení zákazu výroby osobních automobilů s hybridním pohonem na rok 2040. Tímto krokem by tak vyhověla návrhu šesti členských států, které požadují zmírnění plánovaného zákazu spalovacích motorů, jenž má vstoupit v platnost v roce 2035.
Spor ohledně zákazu spalovacích motorů a přechodu na bezemisní pohon se v Evropské unii táhne relativně dlouho. S návrhem na možný kompromis měla Evropská komise přijít 10. prosince, tedy ve stejný den jako měl být uveřejněn tzv. „Industrial Accelerator Act“, který měl mimo jiné cílit na ambici „Buy European“ (o tom však jindy). Samotné projednání možného odkladu se má uskutečnit 16. prosince.
Komise tak s největší pravděpodobností vyhoví žádosti sepsané šesti státy EU, mezi něž patří i Česká republika, Polsko a Slovensko, a mimo jiné i tlaku německého kancléře Friedricha Merze, který dlouhodobě prosazuje větší flexibilitu. Česko a spol. se dlouhodobě vymezují vůči příliš agresivnímu tempu odklonu od fosilních paliv, které podle nich ohrožuje automobilový průmysl. Podobným způsobem ostatně nyní argumentují i německé automobilky jako BMW, Volkswagen či Mercedes-Benz, zejména kvůli slabší poptávce po elektromobilech.
Zmiňovaný kompromis ze strany EK by měl cílit zejména na plug-in hybridy a elektromobily s prodlouženým dojezdem, kterým by mělo být umožněno používání spalovacího motoru do roku 2040. Podmínkou však bude použití pokročilých biopaliv či syntetických paliv (e-paliva). Ta se vyrábějí z vodíku získaného z obnovitelné elektřiny a z CO2 zachyceného ze vzduchu či průmyslových procesů.
Další podmínkou má být využití „zelené oceli“ při výrobě. Tento přístup by automobilkám poskytl více času na transformaci, aniž by se vzdálily od cíle nulových emisí. Je však nutné zmínit, že odklad neřeší strukturální problémy automobilového průmyslu, jako například ztrátu konkurenceschopnosti vůči čínským vozům. S čím konkrétně však Komise přijde, se dozvíme v příštím týdnu.
TRHY
Koruna
Česká měna pozvolna zpevňuje a pohybuje se v okolí 24,20 EUR/CZK. V posledních seancích jí pomáhají zejména globální ztráty amerického dolaru. Včera navíc radní ČNB Jan Kubíček na trhy vypustil relativně jestřábí komentář indikující, že další pohyb sazeb podle něj bude spíše směrem vzhůru, i když v roce 2026 by podle něj bylo příliš brzy. Zasedání ČNB příští týden se však podle nás ponese spíše v duchu relativně “mírné” jestřábí komunikace a v bankovní radě podle nás stále jsou i členové, kteří si ještě debatu o “nižších sazbách” dovedou představit.
Eurodolar
Eurodolar včera rozšířil svoje zisky, když trh dále vstřebával holubičí výstupy ze středečního zasedání Fedu. Kromě toho však dolar zřejmě znervóznily i vyšší nové žádost o podporu v USA. Naopak překvapivě lepší výsledek americké obchodní bilance zůstal nepovšimnut - možná i proto, že výrazný růst exportu byl tažen prodeji zlata. Více k tématu náš Americký stopař v průběhu dne.
Dnešní kalendář ekonomických události je prakticky prázdný.