Nová cílovka pro Komerční banku, renesance evropských dluhopisů a úspěch Eli Lilly

Patria má novou cílovou cenu pro akcie . Na geopolitické scéně Donald Trump naznačil ochotu USA pomoci Ukrajině v rámci mírové dohody, zatímco Zelenskyj připustil možnost referenda o Donbasu. V Británii se řeší vyšetřování fiskálního dozorčího orgánu a sílí debata o vlivu Reform UK. Bulharsko čelí politické krizi před vstupem do eurozóny. Na trzích masivně nakupuje evropské dluhopisy, zatímco americká politika přináší rizika pro dostupnost zdravotní péče. Mezi korporátními zprávami zaujaly propad akcií Rivianu po prezentaci AI čipu, pozitivní výsledky studie léku na hubnutí.
Evropské futures: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +0,5 %.
Patria potvrzuje investiční doporučení „DRŽET“ pro . Cílovou cenu snížila na 1 111 Kč (z předchozích 1 120 Kč), a to především kvůli nižším jádrovým výnosům a slabším růstovým předpokladům ve střednědobém horizontu. Nová cílová cena implikuje pokles o 3,4 %. Při současném ocenění na 1.7× 12měsíčním forward P/BV trh již zohledňuje finanční výkonnost banky, její silnou kapitálovou pozici a stabilní dividendové vyhlídky. Po výrazném růstu ceny akcií za posledních 12 měsíců vidí omezený prostor pro další růst.
Donald Trump uvedl, že USA by byly ochotné pomoci Ukrajině v rámci bezpečnostní dohody na ukončení války s Ruskem, ale nadále vyjadřuje frustraci z pomalého tempa jednání. Volodymyr Zelenskyj dříve naznačil možnost umožnit Ukrajincům hlasovat o tom, zda předat region Donbasu Rusku, když čelí rostoucímu tlaku, aby souhlasil s podmínkami vznikajícího amerického mírového plánu.
Kombinovaný efekt škrtů v dávkách v zákonu o daních a výdajích, který republikáni prosadili letos v létě, a neúspěch demokratů při vyjednávání o prodloužení dotací na Obamacare během vládního shutdownu znamená, že desítky milionů Američanů si v roce 2026 nebudou moci dovolit zdravotní péči. Zákon také zafixoval daňové úlevy pro bohaté a korporace a očekává se, že národní dluh překročí 40 bilionů dolarů. Ministerstvo financí se navíc chystá zveřejnit daňový mechanismus pro korporace, který by firmám přinesl ještě více úspor.
Britští poslanci zahajují vyšetřování britského fiskálního dozorčího orgánu poté, co se dostal pod intenzivní kontrolu kvůli své roli v nedávném rozpočtu Rachel Reevesové. Výbor pro finance Dolní sněmovny uvedl, že chce prověřit přesnost prognóz OBR a získat názory na to, jak by se mohla reformovat role a působnost této instituce.
Bývalá britská premiérka Theresa May naznačila, že hrozba pro její konzervativce ze strany Reform UK, která vede v průzkumech, je přehnaná. Uvedla, že ačkoli strana Nigela Farage „dělá hodně hluku“, před příštími volbami se může mnoho změnit. V pořadu Bloomberg Leaders s Francine Lacquovou May poznamenala, že ekonomické politiky Reform UK jsou „naprosto chaotické“.
Bulharsko čelí nové vlně politických nepokojů poté, co pouliční protesty proti rozšířené korupci vedly k rezignaci premiéra jen několik týdnů před tím, než země vstoupí do eurozóny. Boyko Borisov, bývalý trojnásobný premiér, jehož strana vyhrála poslední volby, nyní dostane šanci vybrat nového předsedu vlády.
Premiér Viktor Orbán zkoumá, jak si udržet moc v Maďarsku bez ohledu na výsledek voleb plánovaných na duben. Některé průzkumy ukazují dvouciferný náskok opozice, a tak si krajně pravicový lídr pohrává s myšlenkou převzít prezidentský úřad a přepsat zákony tak, aby se stal nejmocnější funkcí v zemi. Maďarský parlament ve středu schválil návrh zákona strany Fidesz, který v budoucnu ztěžuje poslancům možnost odvolat prezidenta z funkce.
BlackRock masivně nakupuje evropské dluhopisy, využívá měnové zajištění ke zvýšení výnosů. Rieder, investiční ředitel pro globální fixní příjem, uvedl, že investoři v dolarech mohou pomocí měnového zajištění vydělat až 6 % na vysoce kvalitních evropských podnikových dluhopisech. „Nikdy jsem nekoupil více evropských dluhopisů než letos,“ řekl na summitu Bloomberg ETFs In Depth. „Je to fenomenální.“
Mezitím konkurenční KKR očekává boom na evropských trzích s dluhopisy krytými aktivy. „To, co jsme letos opravdu viděli, je jakýsi evropský renesanční návrat,“ řekla Tal Reback, globální investiční stratéžka pro úvěry a trhy ve společnosti KKR, v podcastu Bloomberg Intelligence Credit Edge. „Investoři jsou mnohem více fascinováni tím, jak geograficky diverzifikovat,“ dodala.
Akcie Rivian Automotive klesly poté, co společnost představila vlastní AI čip navržený tak, aby nahradil technologii Nvidie v rámci širší snahy zlepšit funkce automatizovaného řízení u budoucích vozidel. Čipy bude vyrábět Taiwan Semiconductor Manufacturing, které spolu s novým senzorem a vývojem AI modelů mají posílit snahu Rivianu nakonec nabídnout schopnost autonomního řízení. Investoři však byli zklamáni. Po krátkém zmírnění poklesu po zprávě o čipu akcie ve čtvrtek odpoledne v New Yorku dosáhly denních minim a klesly až o 10 %, když manažeři dokončili prezentaci technologie. Rivian uzavřel obchodování o 6,1 % níže.
Nová generace injekce proti obezitě od pomohla pacientům zhubnout téměř čtvrtinu tělesné hmotnosti, uvedla společnost, což by z experimentálního léku mohlo učinit dosud nejúčinnější prostředek na hubnutí. Pozdní fáze studie byla navržena tak, aby měřila úbytek hmotnosti a bolest spojenou s osteoartrózou kolene, stavem úzce spojeným s obezitou. Pacienti na nejvyšší dávce léku zhubli více než 23 % své tělesné hmotnosti za 68 týdnů, uvedla společnost. Účastníci studie zaznamenali více než 62% snížení bolesti kolene. Akcie výrobce léků uzavřely o 1,6 % výše. Pro ostatní výrobce injekcí na hubnutí však čtvrteční zpráva nebyla tak příznivá...