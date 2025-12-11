Hledat v komentářích

Oracle po výsledcích propadá, ostatním se ale daří

11.12.2025 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Americká centrální banka včera na závěr svého zasedání snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů, což je již třetí snížení v tomto cyklu. Prohlášení předsedy Jeromea Powella na tiskové konferenci po zasedání však byla vyváženější a méně jestřábí, než mnozí očekávali, a to i přesto, že nastínil vyšší laťku pro budoucí snižování sazeb. Oznámil také, že centrální banka okamžitě začne nakupovat krátkodobé státní dluhopisy, aby zvýšila likviditu trhu. Fed bude zpočátku nakupovat státní pokladniční poukázky v hodnotě přibližně 40 miliard dolarů měsíčně. Tvůrci politiky Fedu také předpovídají další snížení sazeb v příštím roce, a to i přesto, že členové centrální banky vykazují ohledně prosincového kroku rozpory.

Počet Američanů, kteří si minulý týden podali nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti, vzrostl více, než se očekávalo. V předchozím období přitom klesl na tříleté minimum. Data zveřejněná dnes ukázala, že počáteční žádosti o státní dávky v nezaměstnanosti vzrostly za týden končící 6. prosincem na 236 000, což je nárůst z revidované úrovně 192 000 směrem nahoru. Ekonomové očekávali počet 220 000. Za týden končící 29. listopadu činil původní počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti sezónně upravených 191 000, což je nejnižší úroveň od roku 2022. Někteří analytici upozornili, že k neočekávanému poklesu mohly přispět potíže s úpravou žádostí o Den díkůvzdání, jiní však naznačili, že to stále svědčí o relativně stabilním trhu práce. Obchodní deficit USA se navíc v září nečekaně snížil o 10,9 % na 52,8 miliardy dolarů, což je nejnižší úroveň od června 2020, jelikož se zrychlil vývoz a nepatrně vzrostl dovoz, což naznačuje, že obchod pravděpodobně ve třetím čtvrtletí podpořil hospodářský růst.

V podnikovém sektoru akcie společnosti Oracle klesly o 10,8 % poté, co tato cloudová společnost prudce zvýšila svůj výhled kapitálových výdajů na fiskální rok 2026, což vyvolalo rostoucí pochybnosti o tom, jak společnost plánuje přeměnit své masivní výdaje na umělou inteligenci na příjmy. Také to vyvolalo pochybnosti o rostoucím dluhu společnosti poté, co letos vydala dluhopisy a směnky na financování rozvoje své umělé inteligence. Společnost Adobe Systems vydala lepší než očekávaný roční výhled tržeb a zisku, což naznačuje, že výrobce Photoshopu by mohl těžit ze snahy o monetizaci svých nabídek vylepšených umělou inteligencí. Obdobná prohlášení jsou u Adobe koloritem posledních několika let ve výsledkových sezonách, přesto i tentokrát investoři ocenili tuto líbivou mantru 2,1% nárůstem. Akcie společnosti Walt Disney vzrostly o 2,4 % po oznámení významného partnerství s OpenAI, které zahrnuje investici ve výši 1 miliardy dolarů do společnosti zabývající se umělou inteligencí a licencování Disneyho postaviček pro video platformu Sora od OpenAI. Akcie společnosti Eli Lilly přidaly 1,6 % poté, co tato farmaceutická společnost uvedla, že její lék na obezitu nové generace pomohl pacientům v pokročilé fázi klinického hodnocení zhubnout v průměru o 28,7 % jejich hmotnosti, čímž překonala úspěšný lék Zepbound.



