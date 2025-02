Menší pokles lednové inflace = opatrnost v ČNB přetrvává

Předběžný odhad lednové inflace ukázal menší zvolnění inflačních tlaků, než jsme předpokládali my i trh. Ceny meziměsíčně vzrostly o 1,3 % (naše očekávání +1 %) a meziročně tak inflace poklesla z 3,0 % na 2,8 % (naše očekávání 2,5 %). Dnešní rozhodnutí ČNB, kde předpokládáme pokles sazeb o 25bps tím již ovlivněno nebude, ČNB však s o něco vyšší inflační “laťkou” zůstane v dalším průběhu roku opatrná.



Lednová inflace je zatím ve formě předběžného odhadu a nemáme tak k dispozici plnou strukturu cenového vývoje. Podle dostupných dat však tentokrát rychleji zdražovaly potraviny, alkohol a tabák (3,5 % versus 2,3 % naše očekávání). A současně o něco méně v cenách energií bylo znát lednové snížení cen elektřiny. Zbytek spotřebitelského koše zatím bez detailnější struktury těžko hodnotit, ale celkově se zdá, že se významně neodchýlil od našich odhadů.



Pokud lednové číslo nebude výrazněji revidováno, bude to v zásadě znamenat, že pomalejší růst cen potravin ke konci roku, který nás vedl ke snížení inflačního výhledu pro rok 2025, lednové zdražování zcela vrátí zpět do “původních kolejí”. My v reakci na to posuneme inflační výhled zpět do blízkosti 2,5 % za celý rok 2025 s tím, že na konci roku se inflace nebude pohybovat pod 2 %, ale lehce nad inflačním cílem centrální banky.



Z pohledu měnové politiky zatím výhled neměníme – pokles sazeb dnes (v únoru) a v květnu na konečných 3,50 %. S finálním zhodnocením si počkáme na výsledek dnešního zasedání a novu prognózu. Poslední čísla z reálné ekonomiky (včetně dnešního průmyslu) byla v zásadě v souladu s naším očekáváním, ale vyšší obchodní rizika nás vedla k lehkému snížení odhadu HDP pro rok 2025 z 2,3 % na 2,1 %. K něčemu podobnému sáhne pravděpodobně i ČNB ve své prognóze, což by mělo indikovat prostor pro další pokles sazeb. Na druhou stranu silný růst maloobchodu a o něco vyšší lednová inflace budou nabádat centrální bankéře k opatrnosti.