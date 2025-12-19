Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159

UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159

19.12.2025 9:51
Autor: 

UNICAPITAL Invest VI a.s.
IČ: 117 86 558

Společnost UNICAPITAL Invest VI, a.s. zveřejňuje Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu emise UNICAP. INV. VAR/26, ISIN CZ0003557159.

Více informací zde.



(komerční sdělení)
 
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.12.2025
11:04Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
10:23BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku
9:51UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557159
9:45UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003557167
9:29USA v roce 2026: Stabilní inflace, nižší sazby a otazníky nad Fedem
9:05Rozbřesk: Koruna zastavila oslabování. Americká inflace spadne v lednu k cíli, Fed bude pokračovat v redukci sazeb
8:54EU schválila půjčku Ukrajině, japonská centrální banka zvýšila sazby a německá spotřebitelská důvěra prudce klesá  
8:50J&T Global Finance XI., s.r.o: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
6:03Investiční výhled 2026: Shrnutí  
18.12.2025
17:21Jakou logikou se nyní řídí trh, odkupy a IPO?
16:55Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, ale mírní jestřábí rétoriku
16:31Německo v roce 2026: Pomalý růst a tlak na konkurenceschopnost
15:57Dominik Rusinko: ECB stále „in a good place“. V roce 2026 sazby zřejmě měnit nebude
14:38ČNB ponechala sazby beze změny
14:38ECB nechává sazby na místě a spoléhá se na přicházející data. Prognózu vylepšila
14:27Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
13:57Ceny bytů v Česku rostou nejrychleji za poslední rok. Ve 3Q zdražily o 14,5 procenta
13:40Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street  
13:30Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
12:02MakroMixér: Ocel jako strategická surovina? Bez férových podmínek hrozí zánik

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět