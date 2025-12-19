BoJ zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let. Další růst může přijít do půl roku

Japonská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,75 %, tedy na nejvyšší úroveň za 30 let, a vyslala trhům jasný signál, že v normalizaci bude pokračovat, pokud ekonomická data její očekávání potvrdí. Výnos desetiletého japonského dluhopisu po oznámení poprvé od roku 2006 překonal 2 %. Guvernér Ueda zároveň ujistil, že měnové podmínky zůstanou nadále akomodativní a nebudou brzdit růst, a to i přes pokračující inflační tlaky a slabý jen.
Japonská centrální banka zvýšila svou referenční úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň za 30 let a uvedla, že pokud to podmínky dovolí, provede další zvýšení, píše Bloomberg. Bankovní rada guvernéra Kazua Uedy v pátek jednomyslně zvýšila sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 %. Změnu sazeb očekávalo všech 50 ekonomů, které oslovila agentura Bloomberg. Japonská centrální banka jasně uvedla, že cyklus zvyšování sazeb bude pokračovat, pokud se její ekonomický výhled naplní, a šance, že k tomu dojde, rostou. Uvedla také, že základní inflace nadále mírně roste.
"Soudě podle nedávných dat a průzkumů existuje vysoká pravděpodobnost, že se udrží mechanismus, v němž mzdy a inflace rostou mírným tempem společně,“ uvedla centrální banka ve sdělení o rozhodnutí sazeb. "Vzhledem k tomu, že reálné úrokové sazby zůstávají velmi nízké, bude centrální banka ve zvyšování sazeb pokračovat“ za předpokladu naplnění jejích ekonomických a inflačních prognóz. Na podporu svého optimističtějšího výhledu cenového vývoje centrální banka rovněž upravila formulaci týkající se jádrové inflace. Uvedla, že jádrová inflace postupně dál poroste, zatímco v říjnovém hodnocení uváděla, že inflace bude dočasně stagnovat.
Guvernér centrální banky Kazuo Ueda je ale poměrně vágní ohledně přesného načasování a tempa dalšího zvyšování sazeb, uvedla agentura Reuters. "Pokud jde o tempo upravování naší měnové podpory, to bude záviset na aktuálním vývoji ekonomiky, cen a finančních trhů,“ řekl Ueda na tiskové konferenci. "Na každém zasedání budeme aktualizovat náš pohled na vývoj ekonomiky a inflace, stejně jako na rizika a pravděpodobnost naplnění našich prognóz, a na základě toho přijmeme odpovídající rozhodnutí," dodal.
Jen oslabil až o 0,4 % na 156,16 vůči dolaru, načež se po zveřejnění prohlášení vrátil blízko své dřívější úrovni, což naznačuje, že zvýšení sazeb bylo v tržních cenách plně zohledněno. „Jen po oznámení oslabil, protože existovala určitá očekávání, že by BOJ mohla nabídnout jestřábí pohled na budoucí směřování měnové politiky, ale v tomto ohledu se neobjevilo nic nového,“ řekl Takayasu Kudo, hlavní japonský ekonom BofA Securities Japan.
Výnosy japonských státních dluhopisů po rozhodnutí vzrostly, přičemž výnos benchmarkového desetiletého dluhopisu poprvé od roku 2006 překročil 2 %. Akciový index Nikkei 225 si z velké části udržel většinu svého dřívějšího zisku.
Změna politiky podtrhla Uedovo odhodlání pokračovat ve zvyšování sazeb, jelikož se inflace v ekonomice postupně prohlubuje. To je zásadní posun od desetiletí slabých cen, která přišla po prasknutí bubliny aktiv na začátku 90. let. Páteční data ukázala, že klíčový ukazatel spotřebitelských cen v listopadu vzrostl o 3 %, čímž se série měsíců na nebo nad inflačním cílem BOJ prodloužila na 44.
„Myslím, že BOJ bude i nadále zvyšovat sazby tempem přibližně jednou za šest měsíců,“ řekl Kazuo Momma, bývalý výkonný ředitel BOJ, krátce po rozhodnutí v televizi Bloomberg TV. Tento komentář byl z velké části v souladu s konsensem na trhu. „Možná dvě zvýšení sazeb v roce 2026 a další v roce 2027, čímž by sazby dosáhly úrovně 1,5 %.“
I když nástup nové premiérky a zastánkyně měnového uvolňování Sanae Takaičiové v říjnu vyvolal pochybnosti o Uedově manévrovacím prostoru pro další normalizaci měnové politiky, politické náklady spojené s pokračujícím inflačním tlakem a oslabením jenu pomohly zajistit, aby vláda guvernéra od tohoto kroku neodradila. Ueda se snažil, aby nevznikal dojem, že centrální banka pracuje proti vládnímu úsilí o stimulaci ekonomiky, a ve svém prohlášení ujistil, že akomodativní měnové podmínky budou ekonomiku i nadále podporovat.
Ueda zvýšil náklady na půjčky poprvé od ledna poté, co ekonomická data signalizovala, že cla prezidenta Donalda Trumpa ekonomice nezpůsobují velkou ránu. Různé odbory si také prosadily historický nárůst mezd, což naznačuje, že dynamika mezd je zachována.
Trh se nyní zaměřuje na načasování budoucích zvýšení sazeb, přičemž většina pozorovatelů Bank of Japan očekává, že tempo bude jednou za šest měsíců.