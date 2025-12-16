Hledat v komentářích

Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost

Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost

16.12.2025 10:15
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropská komise couvá ze své nejambicióznější klimatické regulace posledních let. Po silném tlaku automobilek i politiků z několika členských států navrhne zmírnění emisních pravidel pro nové vozy a fakticky tak zruší úplný zákaz spalovacích motorů po roce 2035. Do hry se tak vracejí plug in hybridy i technologie prodlouženého dojezdu, byť s tvrdými podmínkami pro kompenzaci emisí. Rozhodnutí přichází v době, kdy evropský automobilový průmysl čelí drahým energiím, přetlaku čínské konkurence a zpomalujícímu růstu prodejů elektromobilů.

Evropská unie po měsících tlaku ze strany automobilového průmyslu navrhne zmírnění emisních pravidel pro nová auta a zruší faktický zákaz spalovacích motorů, píše Bloomberg. Evropská komise sníží své požadavky, které by znamenaly od roku 2035 zákaz prodejů nových benzinových a naftových aut, a místo toho umožní prodej určitého počtu plug in hybridů a elektromobilů s prodlouženým dojezdem s palivem, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.

V rámci nového návrhu bude nutné snížit emise z výfuků o 90 % do poloviny příští dekády ve srovnání se současným cílem 100% redukce, uvedli zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, protože jednání o návrhu jsou neveřejná. Komise stanoví podmínku, že automobilky musí kompenzovat dodatečné znečištění prostřednictvím nízkouhlíkových nebo obnovitelných paliv, případně lokálně vyráběné zelené oceli.

Tento ústupek, který bude představen v úterý, přichází po intenzivním lobbingu společností Stellantis, Mercedes Benz Group a dalších. Začátkem tohoto měsíce lobbovalo šest premiérů, včetně Giorgie Meloniové z Itálie a Donalda Tuska z Polska, za to, aby komise po roce 2035 umožnila plug in hybridy, technologii palivových článků a prodloužení dojezdu díky palivu. A Německo, domov Mercedesu, Volkswagenu a BMW, rovněž prosazovalo tyto změny s cílem zmírnit politické napětí a chránit pracovní místa.

Obchodní válka mezi Čínou a USA přiměla více automobilek expandovat do Evropy, protože doma čelí nadkapacitě a cenovým tlakům. A vysoké náklady na energii a pracovní sílu v Evropě nutí automobilky propouštět a přesouvat investice jinam.

Návrh má být přijat evropskými komisaři v úterý a poté se o něm bude jednat v Evropském parlamentu a v Radě EU. Každá instituce může navrhnout vlastní úpravy a konečná podoba opatření tak bude vyjednána v tzv. trialogu, do kterého se zapojí parlament, rada a komise.

Evropská komise odmítla návrhy komentovat. Prodej nových bateriových elektromobilů se loni zpomalil poté, co některé země, včetně Německa, které je největším trhem EU, zrušily nákupní pobídky. Ačkoliv se prodeje zotavují, částečně díky návratu některých dotací, tempo stále výrazně zaostává za tím, co by bylo potřeba pro splnění cílů EU, uvádí Bloomberg.

Prodeje elektromobilů zůstávají napříč regionem velmi nerovnoměrné. Registrace čistě elektrických vozů tvořily letos 35 % prodejů v Nizozemsku, ve Španělsku, kde část spotřebitelů nadále odrazuje nedostatečná infrastruktura nabíjení a relativně vysoké ceny, však jen 8 %.

Balíček bude rovněž zahrnovat kroky na podporu rozšíření malých elektromobilů vyráběných v Evropě, vyplývá z dokumentů, které v sobotu získala agentura Bloomberg News. Mimo jiné půjde o desetiletou výjimku pro tato auta z určitých bezpečnostních a emisních požadavků, stejně jako o pobídky ve formě parkovacích míst a dotací.“


 

    španělští ecobezmozci
    16.12.2025 10:58

    tak 92% Španělů si kupuje benzin nebo naftu a to neokomunistické jelito Ribera stále nutí firmy a lidi vyhazovat miliardy EUR na jeji pošahané socialistické plány, jestli by nebylo lepší místo těch ztracených miliard a času vyhodit pár imbe..lů co škodí celé Evropě
    Mike -Green D. is killing Europe
