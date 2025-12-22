Hledat v komentářích

Detail - články
Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc

Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc

22.12.2025 9:42
Autor: ČTK

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany od začátku letošního roku vyrobily více než 31,02 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což je dosud za jeden rok nejvíce. Ke zvýšení produkce přispěly zejména změny palivových cyklů a modernizace elektráren. ČTK o tom dnes informoval mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Loni jaderné elektrárny v Česku vyrobily 29,7 TWh elektřiny.

Jaderné elektrárny tak ještě deset dnů před koncem roku překonaly dosavadní rekordní výrobu z roku 2022, která činila přes 31 TWh. Loni pak elektrárny poprvé navýšily podíl na tuzemské produkci elektřiny na více než 40 procent.

"Překonání rekordu není výsledkem náhody, ale pečlivé strategie a systematické práce posledních let - od modernizací turbín až po změnu palivových cyklů," řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

ČEZ zahájil úpravy cyklů pro výměnu jaderného paliva v předchozích letech. Dukovany tak už v nyní fungují v režimu prodlouženého, 16měsíčního palivového cyklu. Temelín dokončí přechod na delší provozní interval mezi výměnami paliva příští rok. V následujících letech tak bude podle společnosti výroba z tuzemských jaderných zdrojů záviset na počtu odstávek. V letech s více odstávkami bude produkce nižší.

"V roce 2026 nás čekají dvě náročné odstávky v Temelíně, což se do výroby samozřejmě propíše. Ke konci desetiletí ale cílíme na průměrnou roční výrobu 32 TWh ročně,“ podotkl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

V současnosti je v provozu pět ze šesti jaderných bloků. Dlouhodobě plánovaná odstávka prvního bloku v Dukovanech začala 13. prosince a skončit by měla v únoru příštího roku. ČEZ v posledních letech investuje do jaderných bloků kolem sedmi miliard korun ročně.

V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). Další dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně.

V Dukovanech pokračují také přípravy výstavby dvou nových reaktorů. Postavit je má korejská společnost KHNP. Náklady jsou při současných cenách 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V příštích třech až pěti letech by energetická firma ČEZ měla podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.


