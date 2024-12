MF: Návrh financování dalšího bloku v Dukovanech dostane vláda do konce roku

Návrh financování stavby druhého nového bloku v Dukovanech bude hotový do konce roku, kdy ho ministerstvo financí předloží úřadu vlády. ČTK to dnes řekla ředitelka odboru komunikace ministerstva financí (MF) Michaela Lagronová. Kdy přesně však materiál projedná vláda a seznámí s ním i veřejnost, zatím není jasné. Návrh by ale podle dřívějších informací měl vycházet z už schváleného financování prvního bloku, i když nebude zcela stejný.



Dva nové jaderné bloky v Dukovanech má stavět korejská společnost KHNP, investorem bude polostátní energetická společnost . V současnosti je zatím jasno o financování prvního bloku, na který Česká republika na jaře získala povolení od Evropské komise. Pro financování dalšího bloku musí vláda vytvořit nový model financování, který následně musí opět schválit i Evropská komise.



"Výstup pracovní skupiny k této problematice, který se v současné době finalizuje, bude ze strany MF po dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu předložen úřadu vlády do konce roku. Kdy přesně bude materiál vládou projednán a veřejnost seznámena s jeho výstupy, nemůžeme v tuto chvíli komentovat," uvedla Lagronová. Podle dřívějších plánů by měl financování stavby zajistit stát formou návratných půjček.



Po schválení modelu financování vládou bude muset Česko požádat o jeho povolení Evropskou komisi. Ta na jaře schválila model pro první uvažovaný blok. Ministerstvo průmyslu a obchodu v něm počítá při podpoře stavby se třemi základními nástroji. Jde o státní půjčku ve formě návratné finanční výpomoci, dále o závazek státu na výkup elektřiny z nového bloku po dobu 40 let za předem určenou cenu, a také o ochranu investora před externími riziky, jako je například změna legislativy nebo politiky. Míra podpory bude podle úřadu odvozena od konečné ceny.



Vedle toho pokračují také jednání o finální smlouvě na stavbu nových reaktorů mezi a KHNP. Obě strany deklarovaly, že harmonogram jednání zatím pokračuje podle plánu a dohoda by měla být uzavřena do konce března příštího roku.



Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V příštích třech až pěti letech by energetická firma měla podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.



O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. První z nich by měl být hotový do roku 2036. Náklady na jejich výstavbu jsou při současných cenách dohromady 400 miliard korun.



Vláda při rozhodování o dodavateli stavby dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF, dalšího uchazeče, americkou společnost Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve. Obě společnosti napadly výsledek tendru u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který sice jejich námitky prvoinstančně odmítl, obě firmy však podaly rozklad. V platnosti tak zůstává předběžné opatření, kterým úřad zakázal uzavřít smlouvu s KHNP, platit přestane až po pravomocném rozhodnutí.