Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech

Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech

22.12.2025 11:59
Autor: ČTK

Evropská komise (EK) zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česká republika plánuje poskytnout na výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Unijní exekutiva se chce zaměřit na vhodnost a přiměřenost státní podpory i na dopad, jaký toto opatření bude mít na hospodářskou soutěž na trhu.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun. Stavbu bude mít na starosti korejská společnost KHNP, která uspěla v loňském tendru.

Komise už loni v dubnu schválila podporu na výstavbu a provoz jednoho nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Česká vláda se však následně rozhodla rozšířit investice do jaderných kapacit, aby urychlila dekarbonizaci odvětví produkce elektrické energie a vypořádala se i se zjištěnou mezerou v dodávkách elektřiny. Letos v říjnu proto Česko oznámilo komisi svůj plán na podporu výstavby a provozu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech s výrobní kapacitou elektřiny až 976 MWe.

Dva nové bloky, jejichž provoz je plánován na roky 2036 a 2037, by měly zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny pro Česko a sousední země, a pomoci tak dekarbonizaci energetického sektoru a diverzifikaci českého energetického mixu. Jak unijní exekutiva ve svém shrnutí informovala, podpora se týká Elektrárny Dukovany II (EDU II), společnosti založené za účelem vývoje a provozu nových jaderných bloků. EDU II přitom z 80 procent vlastní český stát a z 20 procent společnost ČEZ, která je zároveň jediným provozovatelem jaderné elektrárny v Česku.

Komise uvedla, že na základě svého předběžného posouzení shledala projekt nezbytným, avšak má pochybnosti o tom, zda jsou plánovaná opatření plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Z tohoto důvodu se EK rozhodla zahájit hloubkové šetření.


Čtěte více:

Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc
22.12.2025 9:42
Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc
Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany od začátku letošního roku vyrobi...
Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
22.12.2025 10:17
Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
Čínský technologický gigant Baidu oznámil plány na zavedení robotickýc...
Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
22.12.2025 11:46
Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
Se začátkem nového roku se mohou zájemci o investování, stejně jako v ...
Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU
22.12.2025 11:35
Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU
Čína uvalí prozatímní clo na některé mléčné výrobky dovážené z Evropsk...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.12.2025
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl
12:05Rally drahých kovů pokračuje: Zlato na dalším rekordu, stříbro u 70 USD a měď blízko 12 000 USD  
11:59Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech
11:46Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
11:35Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU
10:17Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
9:42Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc
9:11Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě pravidelného úrokového výnosu
8:54Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené  
8:42Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
6:08Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021  
21.12.2025
9:17Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
20.12.2025
9:12Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
0:16Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli jako novou služební zbraň
19.12.2025
23:03HARDWARIO očekává za letošek překročení 100 milionů korun tržeb. Zásadně tak překoná plán
22:01S&P 500 pokračoval v růstu na „Triple Witching“ den  
17:36Tentokrát stejně?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět