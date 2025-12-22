Hledat v komentářích

Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené

22.12.2025 8:54
Autor: Redakce, Patria.cz

Česká zbrojovka potvrdila významný kontrakt pro německou armádu a Kofola dostala novou cílovku. Na globálních trzích pokračuje prudký růst drahých kovů. V diplomatické oblasti proběhlo na Floridě setkání amerických, ukrajinských a evropských zástupců, které bylo označeno za „produktivní“. V Evropě vzbudily pozornost regionální volby ve Španělsku a ve Francii polemika kolem první kamenné prodejny Shein, jemuž pařížský soud povolil pokračovat. V kinech dominuje nový díl série Avatar.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 % FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,0 %.

Společnost HARDWARIO, česká technologická firma specializující se na internet věcí (IoT), jejíž akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy, očekává za rok 2025 tržby minimálně ve výši 100 milionů korun. Oproti původnímu celoročnímu plánu 60 milionů korun jde o navýšení o zásadních 67 procent. Hlavním motorem růstu je oblast zakázkového vývoje a zakázkové výroby IoT řešení, kterou společnost systematicky buduje od loňského roku.

Česká zbrojovka oficiálně potvrdila, že získala velký kontrakt s německou armádou. Podrobnosti nebyly zveřejněny, ale v říjnu se objevily zprávy, že se jedná o tendr na pistole v hodnotě 56 milionů EUR v hodnotě až 200 tisíc a více.

Místní makléř opakuje doporučení na Kofolu „držet“ a zvýšil nákupní cenu na 484 z 410 .

Stříbro, zlato a měď vzrostly na historická maxima kvůli zvýšenému geopolitickému napětí a očekávání dalšího snižování sazeb ze strany amerického Fedu. Volnější měnová politika je pro zlato a stříbro příznivým faktorem. Cena zlata dnes poprvé přesáhla hranici 4400 dolarů za troyskou unci.

Americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff uvedl, že představitelé Trumpovy administrativy měli „produktivní a konstruktivní“ schůzku s ukrajinskými a evropskými protějšky na Floridě v rámci probíhajícího úsilí o ukončení války. Jednání se zúčastnil Trumpův zeť Jared Kushner, hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov a další evropští bezpečnostní poradci, uvedl Witkoff v příspěvku na X.

Španělský premiér Pedro Sánchez utrpěl velkou porážku v regionálních volbách v Extremaduře, což byla první volební zkouška jeho Socialistické strany od doby, kdy ji zasáhl velký skandál se sexuálním obtěžováním. Sánchez uvedl, že má v úmyslu usilovat o znovuzvolení v roce 2027, a to i přes to, že vláda je stále více politicky izolovaná.

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na nový díl vědeckofantastické filmové série Avatar během prvního víkendu promítání v kinech dosáhly 345 milionů dolarů (přes sedm miliard Kč). To představuje druhý nejlepší vstup do kin v letošním roce.

Výběr Paříže pro první kamennou prodejnu společností Shein vyvolal mezi francouzskými maloobchodníky a politiky rozruch. Obávají se potenciálních škod způsobených místním podnikům tímto prodejcem rychlé módy. Přesto téměř dva měsíce po otevření snahy o odpor proti Sheinu ve Francii ztrácejí na síle. Pařížský soud v pátek zamítl vládní výzvu k dočasnému pozastavení její online platformy kvůli prodeji sexuálních panenek a zbraní s dětskými motivy a označil zákaz za nepřiměřený. A vypadá to, že prodejce zůstává ve Francii.

 

