Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Míří na trh další překvapení?

Míří na trh další překvapení?

23.12.2025 17:16
Autor: Jiří Soustružník

Americký akciový trh již nějakou dobu generuje návratnost vysoko nad tím, co by generovat „měl“. Je to ukazatel věcí příštích?

Detsche Bank v následujícím grafu ukazuje vývoj na americkém akciovém trhu po polovině roku 2022. Vyznačeno je pásmo, ve kterém se trh od té doby pohybuje. A DB poukazuje hlavně na to, že trh se pohybuje již nějakou dobu na dolní hranici tohoto pásma. DB k tomu tedy píše, že je to zelená pro další vývoj růst amerických akcií. Tento pohled tedy v podstatě říká, že dosavadní trend/pásmu je stále relevantní. A jelikož jsou nyní ceny na dolní hranici, je pravděpodobnější pohyb opačným směrem.

1
Zdroj: X

Onen trend také ukazuje, že akcie v průměru rostly o téměř 23 % ročně. Jelikož výnosy desetiletých vládních dluhopisů se pohybovaly a pohybují kolem 4+ %, znamená to, že akcie za toto období nabídly rizikovou prémii kolem 19 %. I ty vyšší odhady nějakého historického standardu přitom hovoří o „standardních“ prémiích kolem 5 – 7 %. Jinak řečeno, akcie v této době nabídly návratnost, která byla vysoko nad nějakými rozumnými odhady návratnosti požadované. Což nemusí být jen teoretická úvaha:

Z uvedeného pohledu přes požadovanou návratnost je totiž onen trend jasně neudržitelný, je anomálií. Podobně by asi hovořily současné valuace. V kombinaci s historickými zkušenostmi naznačujícími, že vysoké valuace jsou následovány nižší návratností trhu (a naopak). Pro připomenutí – následující graf ukazuje, jak jsou na tom nyní konkrétně poměry cen k ziskům obchodovaných firem na vybraných trzích. Také relativně k nějakým historickým standardům.

clanek 2
Zdroj: X

Výše uvedené by naznačovalo, že trend popsaný v prvním grafu se bude lámat k menšímu růstu, či dokonce na čas k poklesu. Tak, že během delšího období by se realizovaná návratnost více srovnala k nějakému standardu. Klesly by i valuace a potvrdila by se historická vazba mezi nimi a následnou návratností trhu. Hlavní argument proti této tezi se dá v současném prostředí shrnout velmi krátce do dvou písmen: A a I. A určitě bych tento argument nepodceňoval. Jen bych dodal jeden detail:

AI a s ní spojená očekávání by trh táhly dál nadstandardním tempem nahoru jen v případě, že by přišla další pozitivní překvapení a očekávání. A/nebo ještě vyšší odhady toho, co AI přinese. Ta současná mohou být silná, ale již jsou v cenách. Jsou již v onom trendu zobrazeném v prvním grafu.


Čtěte více:

Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos
23.12.2025 12:40
Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos
Po turbulentním roce 2025 vstupuje evropský průmysl do nového roku s ...
Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně
23.12.2025 11:52
Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně
Těsně před svátky se na hlavních evropských akciových trzích obchoduje...
Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
23.12.2025 11:54
Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
Důvěra v českou ekonomiku letos v prosinci meziměsíčně klesla o 1,7 bo...
Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
23.12.2025 14:12
Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
Rok 2025 byl pro Intel na významné události velice bohatý. Slavný amer...
Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
23.12.2025 15:26
Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
Měď vystřelila na nové historické maximum nad 12 000 USD za tunu. Dův...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.12.2025
17:16Míří na trh další překvapení?
15:51Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci
15:26Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
15:19Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
14:12Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
12:40Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos  
11:54Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
11:52Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně  
11:00Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?
10:53MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
9:46Pilulka na hubnutí od Novo Nordisku dostala v USA zelenou
8:41Google na nákupech, pilulka Wegovy na cestě na americký trh, evropské futures převážně v zeleném  
6:13Eisman: Trhy dnes neřídí Fed, klíčem je budoucnost AI
22.12.2025
22:00Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům  
17:11Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
15:15Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět