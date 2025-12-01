Predikce na rok 2026 počítají s pokračujícím růstem. Některé banky míří u S&P 500 až k 8 000 bodům

Bankovní domy už začínají vytahovat své predikce na příští rok. Růstový trend na Wall Street bude podle nich pokračovat. Hlavním důvodem je neutuchající boom umělé inteligence, který mění ekonomiku a finanční trhy. Souhrn predikcí vybraných bank poskytl server Yahoo Finance.
stanovila cílovou cenu hlavního amerického indexu S&P 500 na rok 2026 na 8 000 bodů (aktuálně je kolem 6 800 bodů) s tím, že výnosy vidí kolem „mid-teens“, a to díky zpětným odkupům a pokračujícím tempem růstu zisků. Podle FactSet vzrostly letos zisky společností z S&P 500 ve třetím čtvrtletí o 13,4 procenta.
Odhad německé banky je ale docela velkorysý a nachází se na horní hranici očekávání Wall Street pro příští rok. Například britská má cíl na 7 500 bodech, zatímco očekává, že S&P 500 dosáhne 7 500 s potenciálem růstu až na 8 000, pokud bude Fed nadále snižovat úrokové sazby.
také očekává silný příští rok, když předpovídá, že index ho zakončí na úrovni 7 800 bodů, a to v čase, který stratég Mike Wilson nazývá "novým býčím trhem", přičemž ve své zprávě z minulého týdne tvrdí, že průběžná recese skončila začátkem tohoto roku a že podpora (měnové) politiky a síla zisků budou pokračovat i v příštím roce.
K myšlence, že býčí fáze trhu bude dál pokračovat, se přiklání i ostatní. Třeba očekává dvouciferný růst akcií během příštích 12 měsíců a cíl na konec roku 2026 stanovila na 7 800 bodů. AI boom podle banky odráží minulá období technologicky vedeného růstu, zároveň ale varuje, že obchodování s těmito tituly by se mohlo proměnit v bublinu.
dále zmiňuje termín „K-shaped economy“ neboli ekonomiky ve tvaru K, což značí situaci, kdy se různé sektory nebo skupiny obyvatel po krizi (např. pandemii) vyvíjejí opačnými směry.
"Ekonomika ve tvaru K vedená efektem bohatství znamená, že medvědí trh by mohl vyvolat ekonomický pokles, který si ani Fed, ani vláda nemohou dovolit, obzvlášť v průběhu volebních období," napsal tým banky pro akciovou strategii a poznamenal, že zisky z akcií jsou stále více vázány na bohatství domácností, protože ekonomika se dělí na "bohaté" a "chudé".
Základní odhad pro rok 2026 je směrem k 7 500 bodům, ale pokud zlepšený výhled inflace přiměje Fed k agresivnějšímu snižování sazeb, očekává se cesta nad 8 000 bodů. Momentálně očekává ještě dva další škrty předtím, než centrální banka s uvolňováním skoncuje.
„Navzdory obavám z AI bubliny a oceňování vidíme, že současné zvýšené násobky správně předvídají růst zisků nad trend – boom kapitálových investic do AI, rostoucí výplaty akcionářům a jednodušší fiskální politiku (tj. ‚Velký krásný zákon‘),“ napsal hlavní stratég akcií Dubravko Lakos-Bujas.
"Navíc ziskový přínos spojený s deregulací a rozšiřováním produktivity související s AI zůstává nedoceněn," dodal s předpovědí růstu zisků o 13 až 15 procent v příštích dvou letech.
Tento boom se však neodehrává ve vakuu. , stejně jako jiné firmy, poznamenává, že posun v AI probíhá na polarizovaném ekonomickém pozadí. „Tato porucha se odehrává v již tak nezdravé ekonomice ve tvaru K, přičemž se očekává, že AI tuto polarizaci ještě zesílí,“ míní.
– stejně jako – očekává, že investiční cyklus do AI bude i nadále podporovat zisky, ačkoliv spotřebitelé s nižšími příjmy zůstanou pod tlakem. „Zatímco rok 2025 byl poznamenán důsledky politik způsobených cly, přísnější imigrační politikou a celkově zvýšenou nejistotou od obchodu přes geopolitiku až po nezávislost Fedu, tak od roku 2026 očekáváme, že bude poznamenán dvourychlostní ekonomikou a trhem,“ uvedla banka.