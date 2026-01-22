Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata

Podle Research Institute bude rok 2026 nejtěžším rokem pro umělou inteligenci. Přestože se adopce AI v posledních letech rozšířila, Wall Street očekává, že letos přijde „účtování“ – trh bude požadovat hmatatelné výsledky.
Akcie softwarových firem jako , či letos značně kolísají, protože investoři se obávají, že AI, respektive její zrychlená adopce včetně experimentování s AI agenty může být pro některé z nich hrozbou. Automatizace by totiž mohla zásadně přetvořit podnikové softwarové podnikání a oslabit cenovou sílu firem.
Prudké poklesy ale zaznamenaly během úterního výprodeje na trzích také velké technologické firmy zaměřené na AI. Důvodem byl americký prezident Donald Trump a jeho zesílený tlak na získání kontroly nad Grónskem. Technologický sektor indexu S&P 500 klesl o více než dvě procenta, ztratila téměř čtyři procenta, Broadcom skoro pět procent.
Podle analytika Adriana Coxe z budou letos pro AI klíčová tři témata: zklamání, rozkol a nedůvěra, odkazuje na jeho komentář server CNBC.
Nejprve AI projde obdobím zklamání, protože přínosy spojené s technologií zůstanou viditelnější pro Silicon Valley a zkušené rané uživatele, na rozdíl od manažerů, kteří chtějí vidět prudký nárůst příjmů, míní Cox, podle kterého diskuze o zavádění agentických AI modelů často přeskakují komplikace jejich integrace do firemních pracovních postupů.
"Generativní AI bude transformační, ale ne teď. Jak pilotní projekty přecházejí do sériové produkce, podnikoví uživatelé čelí vrozeným omezením, jako je přesnost; obtížnost aplikace v nepředvídatelném reálném životě; a fakt, že v mnoha oblastech bude trvat dlouho, pokud vůbec, než bude ekonomičtější než lidská práce,“ napsal Cox ve své poznámce.
Za druhé letošek přinese také rostoucí rozkol v oblasti AI, odhaduje Cox a zmiňuje rostoucí propast mezi poptávkou a kapacitou kvůli úzkým hrdlům, omezením energetické sítě a nedostatku talentů.
Soukromí hráči v oblasti AI: OpenAI, Anthropic a xAI budou podle něj budou pod tlakem kvůli financování a konkurence ze strany hyperscalerů typu . Nejvíce ohrožená by pak měla být OpenAI, jež loni spálila devět miliard dolarů a letos toto číslo může téměř zdvojnásobit, přičemž stále nemá udržitelný obchodní model. Nedávno startupu ublížila také zpráva, že si pro pohánění svých AI funkcí zvolil od Googlu.
Nakonec Cox očekává, že AI bude i letos čelit rostoucí nedůvěře kvůli obavám z dopadů užívání AI – ztráta pracovních míst, soudní spory o autorská práva a soukromí, vliv datových center na zdroje energie a vody, geopolitické soupeření (USA vs. Čína). „Úzkost z AI letos přejde z tichého šumu v hlasitý řev,“ uzavírá Cox.