Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama

Měď vystřelila na nové historické maximum nad 12 000 USD za tunu. Důvodem jsou významné výpadky těžby a narušení obchodních toků, které souvisejí s tarifní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento klíčový průmyslový kov tak míří k největšímu ročnímu růstu od roku 2009.
Na Londýnské burze kovů v úterý cena mědi vzrostla až o jedno procento na 12 044 USD za tunu, čímž se prodloužila rally, která letos zvýšila hodnotu mědi o více než třetinu. Klíčovým faktorem je očekávání, že Trump uvalí na červený kov cla. Prudký nárůst dovozu do USA vyvolal mezi výrobci jinde na světě soutěž o zajištění dodávek.
Dopad na globální obchodní toky je tak výrazný, že ceny rostou i přes prudký pokles spotřeby v Číně, která představuje polovinu světové poptávky. Investoři tradičně vnímají měď jako ukazatel globální průmyslové aktivity, ale zpomalení v Číně zatím růst nezastavilo. Naopak sílí očekávání, že ceny budou dále stoupat, protože obchodníci posílají do USA ještě větší objemy mědi, aby předběhli možná cla.
Na straně nabídky situaci zhoršují výpadky dolů v Americe, Africe a Asii. varuje, že produkce největších těžařů letos klesne o tři procenta a v roce 2026 se může pokles opakovat. očekává, že příští rok bude trh čelit největšímu deficitu za více než 20 let – poptávka by měla převýšit nabídku o 600 000 tun.
Rizika na straně nabídky se v odvětví mědi objevují už léta a výrazně figurují v optimistických prognózách bank a investorů. Ty počítají i s růstem spotřeby v rychle se rozvíjejících sektorech, jako jsou elektromobily, obnovitelné zdroje a umělá inteligence. odhaduje, že v optimistickém scénáři by cena mohla dosáhnout až 15 000 USD, pokud oslabení dolaru a snížení sazeb v USA zvýší atraktivitu mědi.
Podobně odvážné předpovědi zaznívaly i během pandemie, kdy růst nakonec skončil pod 11 000 USD kvůli odporu kupců v Číně. Skeptici se objevují i nyní. Analytici upozorňují, že současný růst je tažen spíše sázkami na budoucí napětí na trhu než aktuálními podmínkami nabídky a poptávky. Přesto měď zůstává jejich hlavní volbou mezi průmyslovými kovy a banka v prosinci zvýšila prognózu ceny pro příští rok na 11 400 USD za tunu.