Detail - články
Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama

23.12.2025 15:26
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Měď vystřelila na nové historické maximum nad 12 000 USD za tunu. Důvodem jsou významné výpadky těžby a narušení obchodních toků, které souvisejí s tarifní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento klíčový průmyslový kov tak míří k největšímu ročnímu růstu od roku 2009.

Na Londýnské burze kovů v úterý cena mědi vzrostla až o jedno procento na 12 044 USD za tunu, čímž se prodloužila rally, která letos zvýšila hodnotu mědi o více než třetinu. Klíčovým faktorem je očekávání, že Trump uvalí na červený kov cla. Prudký nárůst dovozu do USA vyvolal mezi výrobci jinde na světě soutěž o zajištění dodávek.

Dopad na globální obchodní toky je tak výrazný, že ceny rostou i přes prudký pokles spotřeby v Číně, která představuje polovinu světové poptávky. Investoři tradičně vnímají měď jako ukazatel globální průmyslové aktivity, ale zpomalení v Číně zatím růst nezastavilo. Naopak sílí očekávání, že ceny budou dále stoupat, protože obchodníci posílají do USA ještě větší objemy mědi, aby předběhli možná cla.

copper 1

Na straně nabídky situaci zhoršují výpadky dolů v Americe, Africe a Asii. Deutsche Bank varuje, že produkce největších těžařů letos klesne o tři procenta a v roce 2026 se může pokles opakovat. Morgan Stanley očekává, že příští rok bude trh čelit největšímu deficitu za více než 20 let – poptávka by měla převýšit nabídku o 600 000 tun.

copper 2

Rizika na straně nabídky se v odvětví mědi objevují už léta a výrazně figurují v optimistických prognózách bank a investorů. Ty počítají i s růstem spotřeby v rychle se rozvíjejících sektorech, jako jsou elektromobily, obnovitelné zdroje a umělá inteligence. Citigroup odhaduje, že v optimistickém scénáři by cena mohla dosáhnout až 15 000 USD, pokud oslabení dolaru a snížení sazeb v USA zvýší atraktivitu mědi.

Podobně odvážné předpovědi zaznívaly i během pandemie, kdy růst nakonec skončil pod 11 000 USD kvůli odporu kupců v Číně. Skeptici se objevují i nyní. Analytici Goldman Sachs upozorňují, že současný růst je tažen spíše sázkami na budoucí napětí na trhu než aktuálními podmínkami nabídky a poptávky. Přesto měď zůstává jejich hlavní volbou mezi průmyslovými kovy a banka v prosinci zvýšila prognózu ceny pro příští rok na 11 400 USD za tunu.


