Detail - články
Jak trhy (ne)obchodují přes vánoční svátky a přelom roku? Přinášíme přehled

24.12.2025 11:25
Autor: Redakce, Patria.cz

Vstupujeme do období vánočních svátků a novoročních oslav a na stránkách Patria.cz vám přinášíme stručný přehled toho, které trhy kdy obchodují a naopak zůstávají uzavřeny. 

Dnes na Štědrý den zůstává uzavřena pražská burza a také trhy v Německu, Švýcarsku, Itálii, Norsku, Dánsku Finsku, Švédsku, Rakousku, Polsku, Maďarsku nebo Řecku.  Naopak ve zkráceném režimu obchodují Velká Británie, Francie, Nizozemí, Belgie, Portugalsko, Španělsko nebo Irsko.

Ve sváteční dny 25. a 26. prosince 2025 zůstávají evropské trhy vesměs uzavřeny. 

Na Silvestra poté opět obchodují ve zkráceném režimu Velká Británie, Francie, Nizozemí, Belgie, Portugalsko, Španělsko nebo Irsko.

1. ledna 2026 zůstávají evropské trhy vesměs uzavřeny, ještě 2. ledna zůstávají uzavřeny ve Švýcarsku nebo Maďarsku.

Trhy ve Spojených státech zůstávají plně uzavřeny 25. 12. 2025 a 1. ledna 2026, zkráceně do 1:00 p. m. obchodují v pátek 28. prosince 2025.

pf2026 

Milí čtenáři Patria.cz a klienti, přejeme Vám poklidné vánoční svátky, prožité s nejbližšími a do nového roku 2026 Vám přejeme především pevné zdraví, bystrou a otevřenou mysl, odvahu a vytrvalost, nezbytnou dávku štěstí a úspěchu a investiční trefy na trzích. Čich na tu pravou investici v pravou chvíli nejen na trzích, ale především v celém životě. Tým Patria.cz a celá Patria Finance.

