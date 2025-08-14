Hledat v komentářích

Detail - články
JD.com překonal ve 2. čtvrtletí odhady díky silné spotřebitelské poptávce

14.08.2025 14:14
Autor: Redakce, Patria.cz

Akcie čínského e-shopu JD.com ve čtvrtek v předobchodním obchodování na americké burze Nasdaq vzrostly o dvě procenta poté, co maloobchodní gigant oznámil lepší než očekávané výsledky za druhý kvartál roku 2025.

Z hospodářských výsledků překvapil zejména čistý zisk na akcii, který za druhý letošní kvartál dosáhl 4,97 juanů (0,69 USD), což výrazně překročilo konsenzuální odhad 3,56 juanů.

Čisté tržby meziročně vzrostly o 22,4 procenta na 356,7 miliardy juanů (149,8 mld. USD), čímž rovněž překonaly průměrný odhad analytiků LSEG, jenž byl stanoven na 331,63 miliardy juanů.

„Ve druhém kvartálu jsme zaznamenali robustní růst uživatelské návštěvnosti, aktivních zákazníků a frekvence nákupů na platformě JD, a to díky trvalému růstu jak v našem hlavním segmentu JD Retail, tak v segmentu nových podniků včetně JD Food Delivery,“ uvedl Sandy Xu, generální ředitel JD.com.

"S výhledem do budoucna jsme si jisti, že naše hlavní maloobchodní podnikání zůstane pevným pilířem našich operací, protože se budeme i nadále zaměřovat na poskytování nejlepší uživatelské zkušenosti, snižování nákladů a zvyšování efektivity," dodal CEO společnosti.

Společnost JD Retail vykázala za druhé čtvrtletí čisté tržby ve výši 310,1 miliardy juanů (43,3 miliardy USD), což představuje nárůst o 20,6 procenta oproti předchozímu roku, přičemž její provozní marže se zlepšila na 4,5 procenta z 3,9 procenta ve stejném období roku 2024.

Zdroj: Investing.com, Yahoo Finance


