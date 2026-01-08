Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru

Česká inflace v prosinci zůstala na 2,1 % a zaostala tak za naším očekáváním (2,4 %) i poslední prognózou ČNB (2,3 %). Meziměsíčně ceny znovu poklesly o něco výrazněji (-0,3 %), a to opět zejména kvůli překvapivému poklesu cen potravin, alkoholu a tabáku (-1,2 %). Zbytek spotřebitelského koše se vyvíjel buď podle našich předpokladů nebo dokonce docházelo k rychlejšímu zdražování. To je opět případ služeb, kde vidíme opětovné zrychlování inflačního momenta.
Pro přesné zhodnocení dnešního inflačního překvapení bude nutné vidět detailnější strukturu prosincové inflace – zejména položky, které táhnou rychlejší zlevňování potravin a pak ty, které stojí naopak za rychlejším zdražováním služeb.
V tuto chvíli předpokládáme, že za výraznějším zlevněním potravin stojí nejvolatilnější položky potravinového koše v čele s máslem a vybranými mléčnými výrobky.
U služeb věříme, že o něco rychleji rostou opět služby spojené s bydlením (nájemné a imputované nájemné). Pokud se tento předpoklad potvrdí, budeme revidovat náš odhad lednové inflace jen mírně dolů z 1,7 na 1,6 %. Lednový pokles přitom bude dán do značné míry snížením cen elektrické energie (spojeným kromě jiného s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje energie). Průměrná inflace za celý rok 2026 pak může skončit lehce pod 2 %.
ČNB by sice podle našeho názoru vzhledem k „dočasnosti“ poklesu inflace, přetrvávající nevhodné struktuře (rychlý růst cen služeb) a viditelnému zhoršování rozpočtového výhledu pravděpodobně neměla na nižší inflaci v roce 2026 reagovat. Na druhou stranu v posledních týdnech jsme viděli změnu rétoriky v rámci centrální banky a otázka „poklesu sazeb“ se znovu v průběhu zimy a jara může dostávat na stůl.
Jak vážné tyto debaty budou? To bude ve finále záležet na skutečné úrovni lednové inflace, okolo které v tuto chvíli samozřejmě panuje výrazná nejistota. Pokud kromě klesajících cen energií, uvidíme ve zbytku spotřebitelského koše klasické „lednové přecenění“ a služby si udrží své aktuální zvýšené inflační momentum, zůstane podle nás nakonec další snížení sazeb „pouze“ předmětem debat.
TRHY
Koruna
Koruna se po nižší inflaci a dalším poklesu tržních úrokových sazeb dostala pod tlak. I když inflační překvapení opět šlo podle nás primárně na vrub potravin, trhy začínají aktivně koketovat s možností poklesu úrokových sazeb - dvouletý CZK SWAP se poprvé od léta dostal pod 3,5 %.
V tomto kontextu nebude pro korunu možná až tak důležitý listopadový výsledek průmyslu (zveřejněný dnes), jako spíše páteční zápis z prosincového ČNB - na tom Aleš Michl i ve světle očekávaného lednového zlevňování energií viditelně zjemnil dosavadní relativně jestřábí rétoriku. Bude velmi zajímavé vidět, jak výrazně se změnily postoje u ostatních členů bankovní rady.
Eurodolar
Nepatrně nižší inflace v eurozóně na jedné straně, a naopak pozitivní překvapení na straně americké podnikatelské nálady (index ISM ve službách) udrželo dolar v pozitivní náladě. Americká měna rovněž nemá problém s agresivnější zahraniční politikou USA, když včera to byl venezuelský tanker pod ruskou vlajkou, který byl v Severním moři zadržen americkou armádou. Každopádně USA svojí angažovaností ve Venezuele zasáhly nejen ruské, ale i čínské obchodní zájmy, což může mít ještě dohru v eskalaci napětí mezi oběma mocnostmi.
Dnes bude trh monitorovat americká data, která jednak zjemní výhled na zítřejší payrolls (týdenní žádosti o podporu) a jednak zpřesní (běžící) odhad pro americký HDP ve třetím čtvrtletí.