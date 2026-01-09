Hledat v komentářích

Detail - články
Rio Tinto opět jedná o převzetí Glencore. Vznikl by největší těžař světa

Rio Tinto opět jedná o převzetí Glencore. Vznikl by největší těžař světa

09.01.2026 10:03
Autor: ČTK

Těžaři Rio Tinto a Glencore potvrdili rozhovory o možném spojení, které by vytvořilo největší těžařskou skupinu na světě s tržní hodnotou přes 200 miliard dolarů. Jednání se odehrávají na pozadí sílící globální poptávky po mědi a dalších klíčových kovech, nezbytných pro energetickou transformaci i rozvoj umělé inteligence. Přestože není jisté, že dohoda bude uzavřena, případná fúze by znamenala zásadní přeskupení sil v odvětví a otevřela otázky kolem portfolia aktiv, včetně uhelného byznysu Glencore.

Nadnárodní těžařská společnost Rio Tinto jedná o převzetí britsko-švýcarské firmy Glencore, která se zabývá těžbou a obchodováním se surovinami. Spojením by vznikla největší těžařská společnost na světě s tržní hodnotou téměř 207 miliard USD (4,3 bilionu Kč). Firmy o jednání informovaly v tiskové zprávě. Podrobnosti o tom, jak by spojení mohlo vypadat, zatím neposkytly, pouze uvedly, že by Rio Tinto mohla koupit část nebo všechny akcie Glencore.

Globální těžařské společnosti se nyní předhánějí v rozšiřování svých aktivit v těžbě kovů, včetně mědi, aby měly prospěch z transformace energetiky a z poptávky přicházející z odvětví umělé inteligence (AI). To vyvolalo vlnu rozšiřování projektů a pokusů o převzetí. Mimo jiné se připravuje fúze společností Anglo American a Teck Resources, která by měla vytvořit předního těžaře mědi.

Firmy jednaly o spojení už před více než rokem, když Glencore na konci roku 2024 oslovil se svou nabídkou firmu Rio Tinto. Podniky se ale nakonec nedohodly. Nyní uvádějí, že není jisté, zda se dohodu podaří vyjednat. Podle britských pravidel pro převzetí má nyní Rio Tinto čas do 5. února na podání oficiální nabídky.

Britsko-australská společnost Rio Tinto je největším těžařem železné rudy na světě, její tržní kapitalizace činí zhruba 142 miliard USD. Glencore sídlí ve Švýcarsku a je jedním z největších producentů základních kovů na světě. Tržní hodnota firmy činí zhruba 65 miliard USD.

Rio Tinto i Glencore přesouvají své zaměření na měď, po které je vysoká poptávka, jak svět přechází na ekologičtější formy energie a jak se rozšiřují energeticky náročná datová centra pro umělou inteligenci. Globální poptávka po mědi do roku 2040 podle odhadů vzroste o 50 procent, nabídka ale bez větší recyklace a těžby zřejmě bude klesat o deset milionů tun ročně, upozorňuje společnost S&P Global.

Vzhledem k tomu, že měď je nyní v centru pozornosti, otázky týkající se spojení zahrnují osud uhelných aktiv firmy Glencore. Společnost Rio Tinto v roce 2018 prodala poslední část svých aktivit v těžbě uhlí právě firmě Glencore, uvedla agentura Reuters.

 

Čtěte více:

Boom vzácných zemin: akcie těžařů pohání geopolitický boj mocností
03.11.2025 12:04
Boom vzácných zemin: akcie těžařů pohání geopolitický boj mocností
Vzácné zeminy se v letošním roce dostaly do popředí jako klíčový vyjed...


