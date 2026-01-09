Rio Tinto opět jedná o převzetí Glencore. Vznikl by největší těžař světa

Těžaři a potvrdili rozhovory o možném spojení, které by vytvořilo největší těžařskou skupinu na světě s tržní hodnotou přes 200 miliard dolarů. Jednání se odehrávají na pozadí sílící globální poptávky po mědi a dalších klíčových kovech, nezbytných pro energetickou transformaci i rozvoj umělé inteligence. Přestože není jisté, že dohoda bude uzavřena, případná fúze by znamenala zásadní přeskupení sil v odvětví a otevřela otázky kolem portfolia aktiv, včetně uhelného byznysu .
Nadnárodní těžařská společnost jedná o převzetí britsko-švýcarské firmy , která se zabývá těžbou a obchodováním se surovinami. Spojením by vznikla největší těžařská společnost na světě s tržní hodnotou téměř 207 miliard USD (4,3 bilionu Kč). Firmy o jednání informovaly v tiskové zprávě. Podrobnosti o tom, jak by spojení mohlo vypadat, zatím neposkytly, pouze uvedly, že by mohla koupit část nebo všechny akcie .
Globální těžařské společnosti se nyní předhánějí v rozšiřování svých aktivit v těžbě kovů, včetně mědi, aby měly prospěch z transformace energetiky a z poptávky přicházející z odvětví umělé inteligence (AI). To vyvolalo vlnu rozšiřování projektů a pokusů o převzetí. Mimo jiné se připravuje fúze společností a Teck Resources, která by měla vytvořit předního těžaře mědi.
Firmy jednaly o spojení už před více než rokem, když na konci roku 2024 oslovil se svou nabídkou firmu . Podniky se ale nakonec nedohodly. Nyní uvádějí, že není jisté, zda se dohodu podaří vyjednat. Podle britských pravidel pro převzetí má nyní čas do 5. února na podání oficiální nabídky.
Britsko-australská společnost je největším těžařem železné rudy na světě, její tržní kapitalizace činí zhruba 142 miliard USD. sídlí ve Švýcarsku a je jedním z největších producentů základních kovů na světě. Tržní hodnota firmy činí zhruba 65 miliard USD.
Rio Tinto i přesouvají své zaměření na měď, po které je vysoká poptávka, jak svět přechází na ekologičtější formy energie a jak se rozšiřují energeticky náročná datová centra pro umělou inteligenci. Globální poptávka po mědi do roku 2040 podle odhadů vzroste o 50 procent, nabídka ale bez větší recyklace a těžby zřejmě bude klesat o deset milionů tun ročně, upozorňuje společnost S&P Global.
Vzhledem k tomu, že měď je nyní v centru pozornosti, otázky týkající se spojení zahrnují osud uhelných aktiv firmy . Společnost v roce 2018 prodala poslední část svých aktivit v těžbě uhlí právě firmě , uvedla agentura Reuters.