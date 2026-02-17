Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku

Ve vývoji humanoidních robotů, zdá se, je nejdál Čína. Její čtyři hlavní společnosti v této oblasti představily v pondělí na každoročním galavečeru CCTV Spring Festival oslavující čínský Nový rok své špičkové produkty a videoukázky z představení silně rezonují na sociálních sítích.
Čtyři startupy zaměřené na humanoidní roboty: Unitree Robotics, Galbot, Noetix a MagicLab předvedly své roboty při nejsledovanější televizní akci roku v Číně, jež je srovnatelná se Super Bowlem ve Spojených státech, upozorňuje agentura Reuters.
Ukázky zobrazují více než tucet robotů provádějících sofistikované bojové sekvence z různých bojových umění (kung-fu, salta vzad apod.). Roboti napodobují vratké pohyby a pády, dokážou své pohyby synchronizovat a umí napravit chyby čili dokážou se po pádu zvednout a dál pokračovat.
Humbuk kolem čínského sektoru humanoidních robotů přichází v době, kdy se hlavní hráči AgiBot a Unitree letos připravují vstoupit na domácí burzu. V případě Unitree se loni na podzim psalo o odhadované tržní hodnotě kolem sedmi miliard dolarů. Startup je ziskový už od roku 2020 a jeho roční tržby přesahují jednu miliardu čínských jüanů (140,35 mil. USD), informoval loni v září server CNBC.
Loňský galavečer Unitree diváky ohromila 16 humanoidy, kteří točili kapesníky a tančili v souladu s lidskými umělci. Zakladatel Unitree se o několik týdnů později setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem na prestižním technologickém sympoziu, prvním svého druhu od roku 2018.
Zmíněný pořad CCTV, který loni v Číně sledovalo 79 procent televizních diváků, je po desetiletí využíván k propagaci technologických ambicí Pekingu, včetně vesmírného programu, dronů a robotiky.
„Co odlišuje galavečer od srovnatelných událostí jinde, je přímočarost procesu od průmyslové politiky k hlavnímu vysílacímu času. Společnosti, které se objeví na galavečerním pódiu, získávají hmatatelné odměny v podobě vládních objednávek, pozornosti investorů a přístupu na trh,“ řekl Reuters Georg Stieler, výkonný ředitel pro Asii a vedoucí robotiky a automatizace v technologické konzultační firmě Stieler.
„Je to teprve rok a skok ve výkonu je výrazný,“ uznal Stieler k letošní ukázce robotů a dodal, že působivé ovládání jejich pohybu ukazuje zaměření Unitree na vývoj robotických "mozků" – softwaru poháněného umělou inteligencí, který jim umožňuje plnit drobné motorické úkoly, jež se dají využít v reálných továrních podmínkách.
Robotika centrem AI strategie Pekingu
Peking staví robotiku a umělou inteligenci do centra své strategie výroby AI+ nové generace, přičemž sází, že zisky produktivity díky automatizaci vyváží tlak stárnoucí pracovní síly.
„Humanoidi spojují mnoho čínských silných stránek do jednoho příběhu: schopnosti AI, dodavatelský řetězec hardwaru a výrobní ambice. Jsou také nejvíce 'čitelným' tvarem pro veřejnost a úředníky,“ sdělil Reuters pekingský technologický analytik Poe Zhao.
Čína se loni podílela na 90 procentech z přibližně 13 tisíc humanoidních robotů dodaných po celém světě, což je podle výzkumné firmy Omdia výrazně více než v případě amerických konkurentů jako je třeba Optimus od Tesly. Morgan Stanley odhaduje, že prodeje humanoidů v Číně se letos více než zdvojnásobí na 28 tisíc kusů.
Elon Musk už dříve uvedl, že očekává, že největším konkurentem jeho Optimusu budou právě čínské firmy. „Lidé mimo Čínu to podceňují, ale Čína je opravdu na jiné úrovni," přiznal nejbohatší muž světa.