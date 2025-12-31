Nejvýkonnější hlavní trh v Evropě: španělské akcie zažívají nejlepší rok od 1993

Španělské akcie zažívají mimořádný rok – nejlepší od počátku 90. let – a analytici očekávají, že růst bude pokračovat i v příštím roce. Za úspěchem stojí kombinace silných ekonomických fundamentů, zlepšujícího se výhledu firemních zisků a příznivého prostředí na domácím trhu, uvádí agentura Bloomberg. Investoři oceňují stabilitu španělské ekonomiky, která se vyhýbá některým globálním rizikům, a zároveň těží z nízké nezaměstnanosti, mírné inflace a zvýšeného úvěrového ratingu země.
Referenční index Ibex 35 letos do úterního závěru vzrostl o 50 procent, což je nejvíce za posledních 32 let a činí z něj nejvýkonnější hlavní trh v Evropě. Odhady růstu zisků španělských firem se zvýšily o více než 15 procent, což překonává evropské konkurenty.
Španělské akcie těží z nízké expozice vůči americkým trhům a obchodním clům, zatímco domácí ekonomiku podporuje nízká nezaměstnanost a mírná inflace. Tyto faktory letos přinesly zemi zvýšení úvěrového ratingu od všech tří hlavních agentur.
„Výhled zisků činí španělský trh zcela odlišným,“ uvedl Mabrouk Chetouane, globální šéf tržních strategií ve společnosti Natixis IM Solutions, na prezentaci v Madridu 11. prosince. „Je to růst založený na pevných základech," dodal.
Největší podíl na ziscích mají banky – šest z deseti nejvýkonnějších titulů tvoří právě finanční instituce, v čele s Banco , Unicaja Banco a , jejichž akcie se letos více než zdvojnásobily. a se dokonce staly dvěma největšími bankami podle tržní kapitalizace v EU.
Absolutním lídrem indexu Ibex je však obranná společnost Indra Sistemas, která dodává senzory, radary a elektronické systémy pro letadla, lodě a obrněná vozidla. Její akcie letos vzrostly o 185 procent, což odráží rostoucí poptávku po obranných technologiích v době, kdy Evropa zbrojí kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajině.
Růst cen akcií způsobil, že španělský trh už není tak levný – index se obchoduje za zhruba 14násobek očekávaných zisků, což je nad dlouhodobým průměrem. Přesto zůstává téměř o osm procent levnější než širší evropský index Stoxx 600.
Silná poptávka po úvěrech od firem i domácností naznačuje, že růst Ibexu může pokračovat i v roce 2026. „Fundamenty zůstávají příznivé,“ dodal Chetouane.