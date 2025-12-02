Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Inflace v eurozóně v listopadu nečekaně stoupla na 2,2 procenta

Inflace v eurozóně v listopadu nečekaně stoupla na 2,2 procenta

02.12.2025 11:50
Autor: ČTK

Míra inflace v zemích eurozóny v listopadu vzrostla o desetinu procentního bodu na 2,2 procenta, vychází z rychlého odhadu Eurostatu. Pro trhy je to překvapivé, analytici totiž předpokládali, že se inflace nezmění. Za růstem je zejména Německo, které má největší ekonomiku v eurozóně.

Údaje za celou Evropskou unii, a tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje. Zpřesněnou zprávu za celou EU zveřejní Eurostat 17. prosince.

Nejvíce k inflaci v eurozóně v listopadu přispěly služby, kde meziroční nárůst činí 3,5 procenta. Na druhém místě je kategorie potraviny, alkohol a tabák s růstem o 2,5 procenta. Naopak ceny energií jsou meziročně o půl procenta nižší, v říjnu vykázaly meziroční pokles o 0,9 procenta.

Míra inflace v eurozóně se tak opět vzdálila cíli Evropské centrální banky (ECB), který je na dvou procentech. Nad tímto cílem je inflace už třetí měsíc v řadě. Ekonomové zatím očekávají, že ECB na svém nadcházejícím zasedání ponechá základní úrokové sazby beze změn.

V Německu se míra inflace v listopadu podle metodiky Eurostatu zvýšila na 2,6 procenta z tempa 2,3 procenta v říjnu.

Nezaměstnanost zůstala na šesti procentech

Eurostat vydal také data o nezaměstnanosti za září. Její míra v Evropské unii zůstala na šesti procentech. V České republice ale o 0,2 procentního bodu vzrostla a dostala se na 3,2 procenta. Na Slovensku zůstala na 5,6 procenta. Ve své dnešní zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost vykázala Malta a za ní Česko.

V meziročním srovnání nezaměstnanost v EU vzrostla z loňských 5,8 procenta. V zemích platících eurem nezaměstnanost zůstala proti září na 6,4 procenta, před rokem činila 6,3 procenta.

V absolutních číslech bylo v říjnu v celé EU bez práce 13,35 milionu lidí, z toho 11 milionů v eurozóně. Ve srovnání se zářím počet nezaměstnaných v EU vzrostl o 32 000 a v eurozóně o 13 000. Meziročně se počet nezaměstnaných v EU zvýšil o 517 000 a v eurozóně o 308 000.

Míra nezaměstnanosti mezi mladými do 25 let činila v EU 15,2 procenta a v eurozóně 14,8 procenta. V absolutních číslech bylo podle údajů Eurostatu v EU 2,96 milionu nezaměstnaných mladých lidí, v eurozóně pak 2,35 milionu. Meziměsíčně v celé EU přibylo 11 000 nezaměstnaných mladých lidí, z toho v eurozóně 10 000. Meziročně činil nárůst za celou sedmadvacítku 74 000, z toho v eurozóně 39 000



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.12.2025
17:27Ztrácí se výhoda vysokoškolského vzdělání?
16:13Skupina deseti evropských bank založila konsorcium pro stablecoin vázaný na euro
16:03Sociální politika po americku: Miliardář Dell dá dětem do deseti let 250 dolarů na investice
14:22Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
14:19Britská centrální banka varuje před propadem trhů kvůli vývoji kolem AI
13:04Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace
12:46OECD nechala výhled růstu globální ekonomiky beze změny, výhled Česka pro letošek zlepšila
12:08Altman bije na poplach. OpenAI odkládá plány na reklamu a agentickou AI, aby zlepšila kvalitu ChatGPT
11:50Inflace v eurozóně v listopadu nečekaně stoupla na 2,2 procenta
10:40Evropské akcie spolu s kryptem otáčejí nahoru  
10:02Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
8:55Evropské akcie bez směru, ropa zdražuje a Nvidia investuje 2 mld. USD do Synopsys  
8:41Rozbřesk: Lepší rozpočtový schodek v listopadu, ale za cenu nižších investic
6:26AI budí v lidech obavy. Na akciích jít za nejhorším sentimentem?
01.12.2025
22:01Akciová rally zpomalila, kryptoměny pod tlakem  
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
American Eagle Outfitters Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Crowdstrike Holdings Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Gitlab Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Marvell Technology Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Okta Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět