Inflace v eurozóně v listopadu nečekaně stoupla na 2,2 procenta

Míra inflace v zemích eurozóny v listopadu vzrostla o desetinu procentního bodu na 2,2 procenta, vychází z rychlého odhadu Eurostatu. Pro trhy je to překvapivé, analytici totiž předpokládali, že se inflace nezmění. Za růstem je zejména Německo, které má největší ekonomiku v eurozóně.
Údaje za celou Evropskou unii, a tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje. Zpřesněnou zprávu za celou EU zveřejní Eurostat 17. prosince.
Nejvíce k inflaci v eurozóně v listopadu přispěly služby, kde meziroční nárůst činí 3,5 procenta. Na druhém místě je kategorie potraviny, alkohol a tabák s růstem o 2,5 procenta. Naopak ceny energií jsou meziročně o půl procenta nižší, v říjnu vykázaly meziroční pokles o 0,9 procenta.
Míra inflace v eurozóně se tak opět vzdálila cíli Evropské centrální banky (ECB), který je na dvou procentech. Nad tímto cílem je inflace už třetí měsíc v řadě. Ekonomové zatím očekávají, že ECB na svém nadcházejícím zasedání ponechá základní úrokové sazby beze změn.
V Německu se míra inflace v listopadu podle metodiky Eurostatu zvýšila na 2,6 procenta z tempa 2,3 procenta v říjnu.
Nezaměstnanost zůstala na šesti procentech
Eurostat vydal také data o nezaměstnanosti za září. Její míra v Evropské unii zůstala na šesti procentech. V České republice ale o 0,2 procentního bodu vzrostla a dostala se na 3,2 procenta. Na Slovensku zůstala na 5,6 procenta. Ve své dnešní zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost vykázala Malta a za ní Česko.
V meziročním srovnání nezaměstnanost v EU vzrostla z loňských 5,8 procenta. V zemích platících eurem nezaměstnanost zůstala proti září na 6,4 procenta, před rokem činila 6,3 procenta.
V absolutních číslech bylo v říjnu v celé EU bez práce 13,35 milionu lidí, z toho 11 milionů v eurozóně. Ve srovnání se zářím počet nezaměstnaných v EU vzrostl o 32 000 a v eurozóně o 13 000. Meziročně se počet nezaměstnaných v EU zvýšil o 517 000 a v eurozóně o 308 000.
Míra nezaměstnanosti mezi mladými do 25 let činila v EU 15,2 procenta a v eurozóně 14,8 procenta. V absolutních číslech bylo podle údajů Eurostatu v EU 2,96 milionu nezaměstnaných mladých lidí, v eurozóně pak 2,35 milionu. Meziměsíčně v celé EU přibylo 11 000 nezaměstnaných mladých lidí, z toho v eurozóně 10 000. Meziročně činil nárůst za celou sedmadvacítku 74 000, z toho v eurozóně 39 000