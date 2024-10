Seidler: Srpnový maloobchod byl nadočekávání dobrý z důvodu revizí starších dat, mírné zlepšování však patrné je

Maloobchodní tržby (bez automobilů) v srpnu meziročně vzrostly o 5,3 %, což bylo nad očekávání analytiků (dle Reuters) ve výši 4,2 %. Zároveň červencová hodnota byla revidována směrem nahoru z 4,5 % na 4,9 %. Nadočekávání silnější srpnový meziroční růst byl však tažen především revizemi historických čísel, samotný meziměsíční růst reálných tržeb byl v srpnu mírný a po očištění o růst cen pohonných hmot dokonce mírně poklesl. Uvedený meziroční růst je po očištění o rozdílné počty pracovních dní a víkendů, bez očištění činil 4,5 %. Navzdory rozkolísaným hodnotám maloobchodních tržeb a častým revizím je však patrné, že se tržby v posledních měsících mírně zlepšují a od ledna do srpna meziročně rostou o 4,3 %. Stále se však celkové tržby v reálném vyjádření ještě nedostaly na průměrnou úroveň roku 2019, zejména z důvodu slabších prodejů potravin, které zůstávají 10 % pod úrovni roku 2019.



Z meziměsíčního pohledu (po sezónním očištění) tržby v srpnu reálně rostly o pouhých 0,1 %. Vývoj byl však různorodý, zatímco u potravin tržby reálně o 1,2 % poklesly (letošní průměr +0,2 %), u nepotravinářského zboží vzrostly o 0,6 %, což představuje průměrný meziměsíční růst v letošním roce, silněji pak rostly u pohonných hmot, a to o 2,1 %. Samotné tržby bez vlivu prodejů pohonných hmot však o 0,2 % meziměsíčně poklesly.



V meziročním srovnání pokračoval již devátý měsíc v řadě růst tržeb, ten srpnový dosáhl 5,3 % po revidovaných 4,9 % v červenci. Bez očištění o kalendářní vlivy byl však růst slabší (4,5 %), u potravin naopak silnější (2,2 vs 1,6 % yoy) z důvodu rozložení víkendů.





Srpnové maloobchodní tržby sice skončily nad očekávání analytiků, šlo však zejména o vliv revizí. Samotná meziměsíční dynamika v srpnu byla slabší, nicméně poté, co v červenci byla druhá nejsilnější v letošním roce (0,8). Ačkoli tak samotná srpnová hodnota je mírně opticky příznivější, maloobchodní tržby v posledních měsících se začaly opět zlepšovat a naznačují tak mírnější optimismus u tuzemských domácností. Ve srovnání s vývojem v EU však tuzemské tržby v reálném vyjádření v posledních letech zaostávají a stále se nedostaly na průměrnou úroveň roku 2019.







Autor: Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA