Detail - články
Jan Bureš: Maloobchodní tržby opět nabírají rychlost

05.12.2025 11:14
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Maloobchod zahájil čtvrtý kvartál silně, komentuje aktuální data Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB. Růst táhnou internetové obchody (+7,3 %) a prodejny zážitků v oblasti kultury a rekreace (+8 %), výrazně rostou i oděvy (+5,9 %). Naopak kamenné prodejny s elektronikou zůstávají v útlumu, stejně jako potraviny, jejichž tržby stagnují zhruba 10 % pod úrovní roku 2019. Podle Jana Bureše by pokračující růst reálných mezd měl podpořit spotřebu i v předvánočním období, meziroční dynamika se udrží kolem 3 %. V roce 2026 však očekává mírné zpomalení na 2,5 %, přesto dnešní data zvyšují šance na pozitivní revizi letošního HDP (+2,5 %).

Maloobchod vstoupil do čtvrtého kvartálu velmi úspěšně. Reálné tržby v říjnu meziměsíčně vzrostly prudce o 0,4 % a meziroční dynamika tak zůstala na 2,8 % (versus náš odhad na 2,1 %). Po trochu slabším září se tak maloobchod vrací do „vyjetých kolejí“ a potvrzuje naše sázky na pokračující rychlý růst spotřeby domácností.

Maloobchod se vyvíjí (v nepotravinářských oddílech) příznivě prakticky napříč všemi spektry prodejen. Na čele pelotonu jsou opět internetové obchody (+7,3 %) a nově taky prodejny „zážitků“ v oblasti kultury a rekreace (+8 %). Velmi rychle ale rostou například také tržby prodejen s oděvy a textilem (+5,9 %). V sestupné kategorii naopak zůstávají kamenné prodejny s elektronikou, které v posledních letech zažívají trvalejší strukturální útlum. A v lehkém útlumu také zůstávají prodejny potravin, jejichž reálné tržby v posledním roce víceméně stagnují zhruba 10 % pod úrovněmi roku 2019.

Pokračující růst reálných mezd by měl i v předvánočních měsících přát spotřebě domácností a meziroční dynamika se podle nás udrží v blízkosti 3 % s pravděpodobným zrychlením reálných tržeb v internetových obchodech. V příštím roce bude dynamika maloobchodu i spotřeby lehce slábnout s tím, jak uvidíme pozvolné zpomalování mzdové dynamiky. Za celý rok 2026 odhadujeme růst reálných útrat domácností lehce nad 2,5 %, což je o něco méně než letos (+3 %) a než předpokládá prognóza centrální banky (+3,1 %).

Dnešní čísla nás však překvapila lehce pozitivně a zvyšují šance na další pozitivní revizi letošní spotřeby domácností i celkového HDP (z +2,5 %).

 

