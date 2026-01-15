Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta

Maloobchodní tržby v České republice loni v listopadu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel stouply o 4,6 procenta, v říjnu to bylo podle revidovaných údajů o 2,4 procenta. K růstu přispěl zejména internetový prodej, kde tržby meziročně vzrostly o 15,8 procenta. Meziměsíčně byly listopadové tržby obchodníků vyšší o 0,8 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ).
"Maloobchodní tržby se v listopadu po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Podle ní tržby meziročně stouply ve všech skupinách s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s výrobky pro domácnost.
Tržby za nepotravinářské zboží proti listopadu 2024 vzrostly o 6,3 procenta a za pohonné hmoty o šest procent. Za potraviny obchodníci utržili o 1,1 procenta více.
Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky se listopadové tržby meziročně zvýšily o 9,5 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o šest procent, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,3 procenta a s oděvy a obuví o 0,7 procenta. Naopak prodejci počítačových a komunikačních zařízení měli tržby o 1,9 procenta nižší a za výrobky pro domácnost lidé zaplatili meziročně o procento méně.
Ve specializovaných prodejnách potravin měli obchodníci v listopadu o procento vyšší tržby než o rok dříve a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 1,2 procenta vyšší. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 6,4 procenta, doplnil ČSÚ.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v listopadu se meziročně zvýšily o 0,2 procenta, přičemž za opravy aut stouply o 0,7 procenta a za jejich prodej o 0,1 procenta. V meziměsíčním srovnání byly tržby za prodej a opravy aut reálně o půl procenta nižší.