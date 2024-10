Jan Bureš: Maloobchod opět překvapil pozitivně, spotřeba zrychluje

Tržby v maloobchodě vzrostly v srpnu o 5,3 % meziročně a čísla za červenec byla současně revidována vzhůru (na 4,9 %). To je viditelně nad naším očekáváním (3,9 %), stejně jako včerejší příznivější výsledek srpnové průmyslové produkce. Dosavadní čísla tak ukazují na zrychlení dynamiky českého růstu ve třetím kvartále, září zasažené povodněmi však vnáší tentokrát do odhadů nový prvek nejistoty.



Při pohledu do struktury maloobchodní tržby meziročně rostly napříč klíčovými segmenty, klesly pouze v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 0,6 %. Je dobré vidět, že maloobchod již netáhnou zejména potravinářské tržby. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby v srpnu zvýšily o 2,0 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se přitom zvýšily o 16,8 % a internetovým obchodům tržby vzrostly o 16,1 %.





Celkově tak čísla z maloobchodu ukazují na zrychlení dynamiky útrat českých domácností. Což je po trochu slabším druhém kvartále pozitivní zpráva. Potvrzují se tak naše sázky na pokračující oživení české ekonomiky, které může být ve 3. čtvrtletí možná i o něco rychlejší než náš stávající odhad (+0,4 % q/q). Letní prognóza ČNB však byla z hlediska růstu relativně optimistická a její předpoklad (+0,8 % q/q) bude asi těžko překonán. Zvlášť když zářijová čísla budou částečně negativně zasažena efektem povodní.