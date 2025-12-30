Japonský index Nikkei poprvé končí rok nad 50 000 body, letos přidal 26 procent

Japonský akciový index Nikkei 225 za letošek vzrostl o 26 procent a poprvé ukončil rok nad 50.000 body. Růst podpořil zájem o umělou inteligenci (AI) a očekávání hospodářských opatření nové premiérky Sanae Takaičiové, píše agentura Kjódó. Mezi hvězdy trhu patří výrobce paměťových čipů Kioxia, jehož akcie posílily o 540 procent. Letos je to nejvyšší růst ze všech akcií z globálního indexu MSCI World, upozornila agentura Bloomberg.
Dnešek byl v Japonsku posledním obchodním dnem. Finanční trhy tam kvůli novoročním svátkům budou až do pátku zavřené.
Poslední obchodní den však akcie mírně oslabily. Index Nikkei klesl o 0,37 procenta a uzavřel na 50.339,48 bodu. I tak je to pro něj nejvyšší závěr roku v jeho dosavadní historii. Indikátor zpevnil třetím rokem za sebou a jeho letošní růst je nejvyšší od roku 2023. Širší index Topix dnes oslabil o 0,5 procenta na 3408,97 bodu, za celý rok si ale 22 procent připsal.
Letošek byl pro index Nikkei plný prudkých výkyvů, nakonec se mu podařilo za rok získat rekordních více než 10.000 bodů. Letošní rok tento ukazatel zahájil kolem 40.000 bodů, ale čelil nepříznivým vlivům, když americký prezident Donald Trump začal zavádět přísnou obchodní politikou a uvalil na řadu zemí včetně Japonska vysoká cla.
Hlavní japonský akciový index tak 7. dubna, uprostřed globálního výprodeje na akciových trzích, zaznamenal - měřeno v bodech - třetí nejvyšší denní pokles, když ztratil 2644 bodů. Po uzavření červencové obchodní dohody mezi USA a Japonskem, která snížila cla na automobily a další zboží, a po zmírnění obchodního napětí mezi USA a Čínou se japonské akcie zotavily.
Náladu na trhu v letošním roce zlepšily i solidní zisky japonských společností, stejně jako optimismus, že silná poptávka po AI podpoří nákupy polovodičů a dalších souvisejících produktů. Index Nikkei se tak v září dostal nad 45.000 bodů. V říjnu, po nástupu nové premiérky Takaičiové do úřadu, pak stoupl na rekordních 52.411,34 bodů. Takaičiová slíbila posílit ekonomiku za pomoci stimulačních opatření a jejím heslem je "odpovědné a proaktivní veřejné finance".
"Není přehnané říci, že růst indexu Nikkei celý rok táhly akcie výrobců čipů," uvedl analytik Wataru Akijama ze společnosti Securities. "Bylo překvapivé sledovat, že technologické firmy nadále zvyšují investice do AI," dodal. Trh podle něj pravděpodobně také podpořilo zahájení vlády Takaičové s její politickou orientací na podporu ekonomiky prostřednictvím proaktivních fiskálních opatření.
Poptávka po datových úložištích v reakci na zájem o AI pomohla firmě Kioxia Holdings, výrobci paměťových čipů NAND. Společnost přitom vstoupila na burzu teprve loni v prosinci. Čipy od této firmy se využívají pro trénování AI a pro datová centra. Mezi klienty firmy patří a a její tržní hodnota nyní dosahuje zhruba 5,7 bilionu jenů (přes 753 miliard Kč). Vzhledem k tomu, že poptávka po paměťových čipech stále výrazně převyšuje nabídku a cena těchto čipů roste, analytici očekávají, že akcie firmy silně porostou i v příštím roce.
K dnešním ztrátám akciového trhu v Japonsku přispěla technologická společnosti SoftBank. Důvodem bylo oznámení, že koupí za čtyři miliardy USD (82,4 miliardy Kč) firmu DigitalBridge, která investuje do digitální infrastruktury. Za celý rok nicméně akcie SoftBank o 93 procent zpevnily.