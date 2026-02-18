Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách

Ekonom Ed Yardeni na CNBC uvedl, že investiční výdaje velkých technologických společností budou i letos výrazně podporovat americké hospodářství, k tomu přijde stimulace z fiskální oblasti. Nikdo tak podle ekonoma nemluví recesi, letošní rok by měl přinést spíše hospodářský boom.
Yardeni připomněl, že americké hospodářství si naposledy prošlo recesí během pandemie, ta byla ale vyvolána tím, že vláda fakticky uzavřela ekonomiku a pohyb lidí. Pak přišla řada negativních faktorů včetně problémů s dodavatelskými řetězci, zvyšování sazeb centrální bankou a k tomu cla. Nicméně trhy jsou na historických maximech a ekonomika prochází boomem.
Ekonom také poukázal na to, že dříve si velké technologické společnosti moc nekonkurovaly, každá měla svůj vlastní trh a oblast, na kterou se zaměřovala. Poslední roky zde ale přinesly významnou změnu, když nástup umělé inteligence postavil tyto firmy do přímé konkurence. Ta se projevuje i tím, jak moc investují do nových technologií. Jeden den se zdá, že vítězí jeden hyperscaler a jeden jazykový model, pak se zase vše změní a trhy fandí někomu jinému.
Yardeni si myslí, že velké technologické společnosti dokážou generovat ze svých obrovských investic odpovídající návratnost. „Jsou to chytří kluci a vidí, že mají nedostatek kapacit, že by mohli vydělávat mnohem více, pokud by měli více zdrojů.“ Obavy v ekonomovi nevzbuzuje ani to, že investice do AI odčerpávají tok hotovosti, které tyto společnosti generují ze svého provozu. „Budou tak vytvářet mnohem větší cash flow v budoucnu,“ myslí si Yardeni.
Skupina Mag7 nemůže být tak mimořádně úspěšná bez toho, aby se jí nepodařilo prodávat její produkty zbylým 493 společnostem v indexu S&P 500. Yardeni tím poukázal na to, že pokud mají být nové technologie skutečně úspěchem a mají z nich velké společnosti ve skupině Mag7 těžit, musí být přínosem pro většinu firemního sektoru. Tedy i netechnologické společnosti, které ale budou umělou inteligenci používat ke zvýšení produktivity a celkovému zlepšení svého chodu.
Podle Yardeniho je přitom vývoj indexu Dow Jones důkazem toho, že i u netechnologických společností se čeká zlepšení jejich hospodaření. Tedy to, že umělá inteligence jim pomůže dosáhnout vyšší ziskovosti. „Pokud je to dobré pro celou ekonomiku, je to dobré pro firmy. To, co nyní hlavně vidíme, je vyšší konkurence v sektoru technologií, když přijdou s novým produktem, už vyvíjejí další, který ten předchozí posune stranou. Zdálo se mi ale, že ceny akcií tu byly příliš vysoko, a tak jsem hovořil o určité korekci a rozšíření akciové rally na širší část trhu,“ dodal ke všemu Yardeni.