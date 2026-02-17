Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony

SpaceX a její dceřiná společnost xAI soutěží v novém, utajovaném soutěžním programu Pentagonu, jehož cílem je vytvořit hlasem řízenou autonomní technologii pro rojové drony. Zapojení obou firem Elona Muska, které se brzy mají sloučit dohromady, do této nové oblasti vývoje zbraní založených na AI představuje nový a potenciálně kontroverzní posun v Muskově přístupu.
Cílem šest měsíců trvající soutěže zahájené v lednu je vytvořit pokročilou technologii rojů dronů, která dokáže převádět hlasové příkazy na digitální instrukce a ovládat více dronů naráz, píše agentura Bloomberg. Ačkoliv je už dnes možné ovládat více dronů současně, vytvořit software, který dokáže koordinovat autonomní pohyb větších rojů dronů po moři i ve vzduchu, včetně automatického sledování cíle, zůstává komplikované.
Soutěž spustily společně dvě organizace pod hlavičkou ministerstva obrany: Defense Innovation Unit, jejímž cílem je zapojit startupy ze Silicon Valley, a Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), jež spadá pod US Special Operations Command. DAWG částečně navazuje na iniciativu Replicator, která byla založena za bývalého prezidenta Joea Bidena a usilovala o výrobu tisíců autonomních levných dronů.
Program zahrnuje pět fází. Začíná vývojem softwaru a postupně přechází k testování v reálném prostředí. Jeden z obranných představitelů v lednovém oznámení uvedl, že drony budou používány pro útočné operace, a řekl, že interakce člověka se strojem bude mít „přímý vliv na smrtonosnost a efektivitu těchto systémů“, informuje Bloomberg.
xAI nedávno zahájila rozsáhlé náborové řízení, v němž hledá inženýry z Washingtonu nebo západního pobřeží USA, kteří mají platnou bezpečnostní prověrku na úrovni „secret“ nebo „top secret“, aby pracovali na projektech s vládními dodavateli, uvádí webové stránky firmy.
Firma už podepsala smlouvy s Pentagonem na integraci svého chatbotu Grok do vládních systémů s cílem „posílit schopnosti armádního i civilního personálu“. Dříve získala 200milionový kontrakt s Pentagonem na integraci svých technologií AI do vojenských systémů.
Muskův obrat?
Ačkoliv je SpaceX dlouholetým dodavatelem pro obranu, tak dosud se zaměřovala zejména na vývoj opakovaně použitelných raket a satelitů pro vesmírný průzkum, vojenskou komunikaci a zpravodajské systémy, nikoliv na software pro útočné zbraně.
Musk se už dříve vyslovil pro zákaz ofenzivních autonomních zbraní, které dokážou samy vyhledat a zasáhnout cíle a fungovat bez významné lidské kontroly. V roce 2015 podepsal otevřený dopis výzkumníků AI a robotiky, který před riziky autonomních zbraní varoval.
xAI, jež se před několika týdny dohodla na sloučení se SpaceX v transakci oceněné na 1,25 bilionu dolarů, je zatížena dluhy v řádu miliard dolarů, čelí silné konkurenci a roste na ni regulační tlak poté, co její chatbot Grok šířil na síti X sexualizované obrázky. Ve srovnání se SpaceX má také výrazně nižší příjmy.
Když obě firmy oznámily sloučení, Musk na webu SpaceX uvedl, že společnost získala xAI, aby „vytvořila nejambicióznější, vertikálně integrovaný inovační motor na (i mimo) Zemi, a to s AI, raketami, satelitním internetem, komunikací přímo do mobilních zařízení a jednou z nejpokročilejších platforem pro informace v reálném čase a svobodu projevu.“
O tom, že by sloučení mělo poskytnout AI pro vývoj softwaru podporujícího nové zbraňové technologie však Musk nic neřekl. Nový projekt Pentagonu, který bude zahrnovat inženýry a manažery z xAI i SpaceX, se přitom přesně o toto bude snažit, uvádí Bloomberg a dodává, že obranné zakázky pro technologické společnosti vyvolaly už v minulosti řadu kontroverzí. Zmiňuje například rozsáhlé protesty z roku 2018 proti společnosti kvůli úsilí Pentagonu s iniciativou Project Maven, která měla za cíl využít AI k analýze záběrů z dronů.