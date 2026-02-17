Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta

Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta

17.02.2026 11:42
Autor: ČTK

Pražské byty v developerských projektech se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodávaly v průměru za 176.600 korun za metr čtvereční. Jejich cena mezičtvrtletně vzrostla o 2,9 procenta. Mírný pokles cen byl oproti třetímu čtvrtletí zaznamenán pouze v Praze 10, kde nové byty zlevnily o 0,6 procenta. Vyplývá to z dat Develop Indexu od technologicky-poradenské společnosti Deloitte.

Nejdražší zůstaly koncem loňského roku nové byty v Praze 1, kde se metr čtvereční průměrně prodával za 262.100 . Po té následovala Praha 2, kde se nové byty prodávaly za 236.700 za metr čtvereční a Praha 7, kde cena za metr čtvereční činila 225.900 . Tyto městské části podle Deloitte patří dlouhodobě mezi nejžádanější lokality k bydlení.

Mezičtvrtletně se ceny nových bytů nejvýrazněji zvýšily v Praze 8, a to o osm procent. O 7,7 procenta pak ale vzrostly ceny bytů v developerských projektech v Praze 1 a o 6,6 procenta jejich ceny narostly v Praze 6. V Praze 10, kde jako v jediné městské části ceny nového bydlení mezičtvrtletně klesly, se metr čtvereční prodával za 157.100 korun za metr čtvereční.

Zdražení bytů v developerských projektech se tak podle dat Deloitte ve čtvrtém čtvrtletí projevilo až na jednu výjimku napříč všemi pražskými městskými obvody. Podle ředitele oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte Petr Hány to je zapříčiněno dlouhodobě nedostatečnou výstavbou nového bydlení a přetrvávající silnou poptávkou.

Podle dat Deloitte bylo v Praze v posledním čtvrtletí loňského roku 322 developerských projektů, což je mezičtvrtletně o 2,9 procenta více. Celkový počet nabízených bytů ale oproti třetímu čtvrtletí poklesl o 12,7 procenta na 7271. Podle technologicky-poradenské společnosti je to dáno tím, že se na trh nově dostávají spíše menší projekty a postupně se vyprodávají již nabízené byty. Nejvíce volných bytů měla společnost Central Group, ta jich nabízela k prodeji 765. Po největším českém rezidenčním developerovi následoval Metrostav se 194 byty v nabídce a pak Skanska a Atlantis Investment.

Nejvíce nových bytů k prodeji bylo o dispozici 2+kk, kterých se ve čtvrtém čtvrtletí prodávalo 3200. Jejich průměrná cena činila 173.600 za metr čtvereční a průměrně měly 55,5 metru čtverečního. Po 2+kk se pak nejvíce nabízely byty 3+kk a 1+kk. "Zájem kupujících se i nadále soustředí především na menší a středně velké byty, které jsou dostupnější z pohledu celkové ceny. Tyto jednotky jsou atraktivní nejen pro vlastní bydlení, ale i jako investice," dodal Hána.

Růst cen nových pražských bytů ve čtvrtém čtvrtletí potvrdili i sami developeři. Podle analýzy Central Group, Skanska Residential a Trigema se nové byty na konci roku 2025 nabízely za 177.631 korun za metr čtvereční, meziročně o 8,8 procenta dráže. I přes růst cen developeři v celém roce 2025 prodali v Praze 7800 nových bytů. To bylo meziročně o 8,3 procenta více a o 350 bytů více než v dosud rekordním roce 2021.


Čtěte více:

Těžař BHP nabírá nový směr. Měď poprvé tvoří většinu zisku, akcie na novém maximu
17.02.2026 10:31
Těžař BHP nabírá nový směr. Měď poprvé tvoří většinu zisku, akcie na novém maximu
BHP oznámila skvělé výsledky, když prudký růst cen mědi zvýšil ziskov...
Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku
17.02.2026 11:33
Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku
Ve vývoji humanoidních robotů, zdá se, je nejdál Čína. Její čtyři hlav...
Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají
17.02.2026 11:01
Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají
Evropské akcie se obchodují bez výraznějších impulsů, protože obchodní...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.02.2026
11:42Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta
11:33Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku
11:01Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají  
10:31Těžař BHP nabírá nový směr. Měď poprvé tvoří většinu zisku, akcie na novém maximu  
8:52USA a Írán budou jednat v Ženevě, BHP těží z růstu cen kovů a SpaceX a xAI v užším výběru Pentagonu  
8:42Rozbřesk: Silný leden pro hypotéky. Nemovitostní trh zůstane napjatý i letos
6:19FX Strategie: Inflační ne-překvapení a jestřábí ČNB podpořily korunu, může americký HDP nalomit dolarové medvědy?  
16.02.2026
17:58PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí  
17:13Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?
15:56Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu  
14:05AI euforie skončila. Na trhu nyní panují dvě protichůdné obavy  
11:18Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura
11:11Opatrně pozitivní start týdne v Evropě  
10:36Koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o pětinu
10:34Bezpečné měnové přístavy v turbulencích? Frank, jen a dolar zažívají přehodnocení své role
8:52Rozbřesk: ČNB zatím nemá důvod snižovat úrokové sazby
8:49Obchodování dnes kvůli svátkům slabší, Havlíček odhalí další kroky k Dukovanům a futures jsou v zeleném  
5:58Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky
15.02.2026
9:11Víkendář: Změny v USA a posouvání globální finanční rovnováhy
14.02.2026
9:05Víkendář: Existuje evropská dluhopisová páka na Spojené státy?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět