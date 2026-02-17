Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta

Pražské byty v developerských projektech se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodávaly v průměru za 176.600 korun za metr čtvereční. Jejich cena mezičtvrtletně vzrostla o 2,9 procenta. Mírný pokles cen byl oproti třetímu čtvrtletí zaznamenán pouze v Praze 10, kde nové byty zlevnily o 0,6 procenta. Vyplývá to z dat Develop Indexu od technologicky-poradenské společnosti Deloitte.
Nejdražší zůstaly koncem loňského roku nové byty v Praze 1, kde se metr čtvereční průměrně prodával za 262.100 Kč. Po té následovala Praha 2, kde se nové byty prodávaly za 236.700 Kč za metr čtvereční a Praha 7, kde cena za metr čtvereční činila 225.900 Kč. Tyto městské části podle Deloitte patří dlouhodobě mezi nejžádanější lokality k bydlení.
Mezičtvrtletně se ceny nových bytů nejvýrazněji zvýšily v Praze 8, a to o osm procent. O 7,7 procenta pak ale vzrostly ceny bytů v developerských projektech v Praze 1 a o 6,6 procenta jejich ceny narostly v Praze 6. V Praze 10, kde jako v jediné městské části ceny nového bydlení mezičtvrtletně klesly, se metr čtvereční prodával za 157.100 korun za metr čtvereční.
Zdražení bytů v developerských projektech se tak podle dat Deloitte ve čtvrtém čtvrtletí projevilo až na jednu výjimku napříč všemi pražskými městskými obvody. Podle ředitele oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte Petr Hány to je zapříčiněno dlouhodobě nedostatečnou výstavbou nového bydlení a přetrvávající silnou poptávkou.
Podle dat Deloitte bylo v Praze v posledním čtvrtletí loňského roku 322 developerských projektů, což je mezičtvrtletně o 2,9 procenta více. Celkový počet nabízených bytů ale oproti třetímu čtvrtletí poklesl o 12,7 procenta na 7271. Podle technologicky-poradenské společnosti je to dáno tím, že se na trh nově dostávají spíše menší projekty a postupně se vyprodávají již nabízené byty. Nejvíce volných bytů měla společnost Central Group, ta jich nabízela k prodeji 765. Po největším českém rezidenčním developerovi následoval Metrostav se 194 byty v nabídce a pak a Atlantis Investment.
Nejvíce nových bytů k prodeji bylo o dispozici 2+kk, kterých se ve čtvrtém čtvrtletí prodávalo 3200. Jejich průměrná cena činila 173.600 Kč za metr čtvereční a průměrně měly 55,5 metru čtverečního. Po 2+kk se pak nejvíce nabízely byty 3+kk a 1+kk. "Zájem kupujících se i nadále soustředí především na menší a středně velké byty, které jsou dostupnější z pohledu celkové ceny. Tyto jednotky jsou atraktivní nejen pro vlastní bydlení, ale i jako investice," dodal Hána.
Růst cen nových pražských bytů ve čtvrtém čtvrtletí potvrdili i sami developeři. Podle analýzy Central Group, Residential a Trigema se nové byty na konci roku 2025 nabízely za 177.631 korun za metr čtvereční, meziročně o 8,8 procenta dráže. I přes růst cen developeři v celém roce 2025 prodali v Praze 7800 nových bytů. To bylo meziročně o 8,3 procenta více a o 350 bytů více než v dosud rekordním roce 2021.