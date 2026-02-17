Paramount má sedm dní na to, aby přesvědčil Warner Bros. Mluví se o 31 dolarech za akcii

Warner Bros. Discovery (WBD) znovu otevřela jednání o svém prodeji s konkurenčním hollywoodským studiem Paramount Skydance. Potenciálně se tak otevírá druhé kolo přetahované s Netflixem.
Představenstvo WBD si vyjednalo s Netflixem výjimku, která společnosti umožní sedm dní jednat s Paramountem o podmínkách jeho poslední nabídky. Rozhodnutí přišlo poté, co bankéř Paramountu řekl členovi představenstva Warner Bros., že Paramount nabídne alespoň 31 dolarů za akcii, pokud společnost obnoví jednání. Taková nabídka je o dolar vyšší než ta poslední.
WBD přesto opět sdělila, že její představenstvo stále jednomyslně doporučuje akcionářům hlasovat pro závaznou dohodu s Netflixem, podle níž streamovací gigant koupí studia Warner Bros. a streamovací službu HBO Max za 27,75 dolaru za akcii. Hlasování akcionářů o této dohodě je naplánováno na 20. března.
Rozhodnutí znovu jednat s Paramountem přichází poté, co tento zájemce 10. února předložil nabídku s upravenými podmínkami, které řeší několik klíčových obav představenstva Warner Bros.
Na základě výjimky udělené Netflixem může Warner Bros. jednat s Paramountem do 23. února. Pokud po tomto jednacím období firma vyhodnotí, že Paramount předložil výhodnější nabídku, bude mít právo tuto nabídku dorovnat, aby si udržel stávající dohodu.
Paramount usiluje o akvizici WBD od loňského září. Za tu dobu svou nabídku několikrát navýšil, nakonec ale prohrál s Netflixem. O tři dny později pak Paramount zahájil nepřátelskou nabídku na převzetí za 30 dolarů za akcii.
Podle dohody s Netflixem budou kabelové kanály Warner Bros., jako CNN a TNT, vyčleněny do nové společnosti s názvem Discovery Global. Paramount, který chce koupit Warner Bros. jako celek, tvrdí, že jeho nabídka je pro akcionáře výhodnější, a poslední měsíce věnoval přesvědčování regulátorů a investorů.
V posledním návrhu Paramount souhlasil s tím, že zaplatí Netflixu sankci 2,8 miliardy dolarů, pokud Warner Bros. jejich dohodu zruší.