Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu

Paul Krugman hovořil na Bloombergu o tom, že kryptoměny si v minulosti prošly několika výraznými korekcemi, ale pak se zase zvedly, „protože lidé v ně věří a je za nimi dost ideologie“. Odhadovat jejich hodnotu k nějakému fundamentu je přitom dost těžké. Současná korekce je pak podle ekonoma jiná, protože předchozí růst ceny byl do značné míry tažen politickými faktory.
Krugman si myslí, že předchozí růst ceny bitcoinu byl ve velké míře způsoben politickou podporou Donalda Trumpa. Taková politická podpora ale podle ekonoma není moc v souladu se základní ideologií, na které kryptoměny stojí. Tedy se smýšlením, které hodně tíhne k libertarianismu. Co kdyby Trump nebyl v Bílém domě? Krugman na tuto otázku odpověděl, že podle něj by se bitcoin nedostal ani zdaleka na takové úrovně, na kterých se nacházel na posledním maximu. Tam jej pomáhalo vytáhnout „nadšení z přátelského Bílého domu“.
Bez tohoto nadšení by se podle ekonoma více debatovalo a uvažovalo o tom, jaké mají kryptoměny skutečné reálné využití. K současným výprodejům pak může pomáhat i posun v psychologii trhů směrem k tomu, „prodávat Ameriku“. Teoreticky by ale tento posun měl bitcoinu pomáhat, kdyby skutečně fungoval jako bezpečné útočiště. Nyní se ale ukazuje, že „novým zlatem je zase zlato. Jinak řečeno, investoři považují za bezpečný přístav stále hlavně zlato a nenastává nějaký výrazný posun k bitcoinu.
Bloomberg uvedl, že někteří republikáni požadují po ministerstvu financí, aby vláda prodala část svého zlata a podpořila trh s bitcoinem. Ministr financí to komentuje s tím, že na to nemá pravomoci, ale mohl by takové kroky učinit prezident? Krugman si myslí, že pokud by centrální banka skutečně něco takového udělala, „strhla by se bouře“ a mělo by to mimo jiné obrovské politické důsledky. Lidé přitom „jen hádají, jak moc je vůči bitcoinu vystavená Trumpova rodina“.
Má bitcoin vůbec nějakou hodnotu? Krugman na tuto otázku odpověděl, že zatím byl používán zejména k obcházení zákonů. Je ale něco jiného, pokud se tak dělo třeba u případů vydírání nebo k transferu peněz ze zemí, jako je Írán, které neumožnují převod finančních prostředků do zahraničí. „A jako lepší alternativa běžných peněz je to naprostý neúspěch, který trvá už sedmnáct let. Jde o technologii, která je jen o něco málo mladší než první iPhone. Pokud to za sedmnáct let nedospělo k nějakému výraznému posunu, nebyl to od počátku dobrý nápad.“
