Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?

Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?

16.02.2026 17:13
Autor: Jiří Soustružník

Nyní se hodně hovoří o rotaci od USA směrem ke zbytku světa. Proč ten ale vlastně tak dlouho zaostával za akciemi americkými? Odpovědět by se do určité míry dalo jedním slovem: technologie. Tedy narážkou na to, že americký trh po řadu let táhly prudce nahoru akcie velkých technologických společností. S tím, že zbytek světa, snad mimo čínskou výjimku, v podstatě nic takového neměl a nemá. Dnes se na téma podíváme ještě jinak. 

Pokud nějaká akcie, či trh získává před ostatními náskok (nebo naopak zaostává), může to z pohledu úplně základního fundamentu mít dva důvody: Za prvé, může to být kvůli rozdílnému vývoji ziskovost. Za druhé, kvůli rozdílenému vývoji valuací. A následující graf ukazuje, co konkrétně rozhodovalo právě při tvorbě náskoku, který si americké trhy vytvářely před zbytkem světa:

S1
Zdroj: X

Tmavě modrá křivka ukazuje vývoj poměru cen akcií v USA a jinde – jasně vidíme postupně se rozevírající mezeru. Světle modrá křivka ukazuje vývoj poměru USA/zbytek trhů u ziskovosti a oranžová u valuací. Pokud bychom vzali za bod nula rok 2010, tak valuace amerických trhů byly na nedávném vrcholu téměř o 70 % výš, než ty mimo Spojené státy. Ale zisky amerických firem se dostaly dokonce na téměř trojnásobek výchozí úrovně (v poměru k ziskům na rozvíjejících se trzích). Poslední týdny přitom přinesly výraznou cenovou korekci v USA, která je podle grafu zase tažena v podstatě výhradně poklesem relativních valuací. 

Celkově graf říká, že významným tahounem popsané americké cenově - akciové výjimečnosti byly zisky amerických společností. Dá se pak uvažovat o tom, že pokud by měl nastat nějaký dlouhodobě udržitelný obrat na globálních trzích, nemůže být tažen jen relativními valuacemi. Jinak řečeno, na to, aby si trhy mimo USA vedly dlouhodoběji lépe než ty americké, musel by přijít obrat nejen u valuací, ale i obrat v tom, jak se vyvíjí ziskovost (relativně k USA). Což bude do značné míry příběh umělé inteligence. Přesněji řečeno toho, jak AI může pomáhat americké ekonomice a firemnímu sektoru relativně k ekonomikám a firemním sektorům v zahraničí.

Na jednu stranu by se v uvedené souvislosti dalo uvažovat o tom, že americká ekonomika je více vychýlena směrem k technologiím a tudíž by AI měla mít větší potenciál zde. Pro tento pohled by hovořilo i to, jak obrovské částky jsou v USA do této technologie investovány. S předpokladem, že investující společnosti nedělají nějakou velkou chybu a jejich výdaje se skutečně odpovídajícím způsobem zhodnotí. Vezměme jen investice plánované pro letošní (!) rok: 

Hovoří se o cca 700 miliardách u hyperscalerů. Pokud by požadovaná návratnost měla být 4+ % bezrizikových výnosů plus 4 % rizikové prémie (tedy cca 8 %), musely by tyto investice „v průměru“ generovat roční zisky kolem 65 miliard dolarů. Takže jen letošní investice by za každé dva roky měly vytvořit roční ziskový ekvivalent Applu. Nebo každý rok téměř celý ekvivalent Amazonu. 

Na stranu druhou bychom mohli tvrdit, že pokud má být AI skutečně revolucí, její dopad musí jít daleko za hranice technologií – AI se musí silně promítat do toho, čemu se dříve říkalo „stará ekonomika“. Pak by rozdíly mezi USA a dalšími zeměmi nemusely být zase tak velké. Nezdá se mi, že by zde panoval nějaký konsenzus. Ale třeba pan Roubini tvrdí, že růst americké ekonomiky se bude prudce posouvat nahoru díky umělou inteligencí taženému zvyšování produktivity. A USA budou mít stále růstový náskok před zbytkem světa.

Vedle této diskuse o ziscích jako hlavním tahounu relativní atraktivity USA, nebo rozvíjejících se trhů ještě v dnešní souvislosti připomenu druhý graf. Ten jsem tu ukazoval před pár dny a popisuje valuace na vybraných rozvíjejících se trzích. Tedy těch, kam by měla údajně mířit velká část rotace od USA. Také EM mohou v principu smazávat náskok USA přes zisky, nebo valuace. Kdybychom v následujícím grafu viděli, že valuace EM trhů jsou nyní nějak plošně výrazně pod historickým standardem, dalo by se více uvažovat o tom, že ona cesta přes valuace má velký potenciál. My ale vidíme spíše hodně smíšený obrázek:

 
Zdroj: X

Pokud bychom pak za reprezentanta EM brali BRIC, respektive BIC, tak Indie je na valuačním extrému, Čína cca na standardu a Brazílie také. 


 

Čtěte více:

Opatrně pozitivní start týdne v Evropě
16.02.2026 11:11
Opatrně pozitivní start týdne v Evropě
Evropské akcie zahajují týden mírným růstem, ale obchodování zůstává u...
Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura
16.02.2026 11:18
Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura
Švédsko znovu otevírá debatu o možném přijetí eura v?reakci na měnící ...
AI euforie skončila. Na trhu nyní panují dvě protichůdné obavy
16.02.2026 14:05
AI euforie skončila. Na trhu nyní panují dvě protichůdné obavy
Výprodeje na akciových trzích související s umělou inteligencí odrážej...
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
16.02.2026 17:58
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
Tento týden začíná na globálních trzích v utlumeném režimu kvůli svátk...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.02.2026
17:58PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí  
17:13Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?
15:56Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu  
14:05AI euforie skončila. Na trhu nyní panují dvě protichůdné obavy  
11:18Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura
11:11Opatrně pozitivní start týdne v Evropě  
10:36Koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o pětinu
10:34Bezpečné měnové přístavy v turbulencích? Frank, jen a dolar zažívají přehodnocení své role
8:52Rozbřesk: ČNB zatím nemá důvod snižovat úrokové sazby
8:49Obchodování dnes kvůli svátkům slabší, Havlíček odhalí další kroky k Dukovanům a futures jsou v zeleném  
5:58Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky
15.02.2026
9:11Víkendář: Změny v USA a posouvání globální finanční rovnováhy
14.02.2026
9:05Víkendář: Existuje evropská dluhopisová páka na Spojené státy?
13.02.2026
22:02Wall Street konečně přerušila pokles  
17:12Rozvíjející se trhy a rotace od Spojených států
15:45Americký cloud vládne Evropě. Tržní podíl domácích hráčů je pod 15 procenty
14:57Inflace v zámoří dál ustupuje, prostor pro nižší sazby se zvětšuje
14:22Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
12:38Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
12:08Po výprodeji má šanci trhy uklidnit inflace. Nervozita kolem technologií však neutuchá  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
0:50JP - HDP, q/q anualizovaně
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět