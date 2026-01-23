Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past

Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past

23.01.2026 6:07
Autor: Redakce, Patria.cz

Aswath Damodaran v rozhovoru pro Excess Returns řekl, že jeho investiční styl nemusí vyhovovat každému, protože ho baví sledovat vývoj v obchodovaných společnostech. K tomu dodal, že nyní je možná nejtěžší generovat návratnost vyšší než celý trh. „Za prvé mě baví vybírat konkrétní akcie a za druhé to dělám způsobem, který neohrozí finance mé rodiny,“ shrnuje profesor svou investiční filozofii.

Damodaran je známý zejména díky své práci zaměřené na valuaci společností a akcií. K výše uvedenému dodal, že má averzi k riziku a to znamená, že využívá diverzifikaci. Celkově se přitom mezi investory hodně diskutuje o tom, zda je lepší diverzifikovat, nebo se naopak zaměřovat na několik málo firem. Damodaran jich má podle svých slov v portfoliu vždy mezi 30 – 40 a jde o dlouhodobé investice. V průměru tak otočí 3 – 4 akcie za rok.

Zajímavé jsou pro experta podhodnocené společnosti, jinak nemá žádné preference. Může jít o ziskové i neziskové firmy, růstové i jiné. Rozhodující je zajímavý poměr ceny k hodnotě a „drží je tak dlouho, dokud je cena pod hodnotou. O hodnotě neuvažuji v rámci excelovských tabulek, ale jako o příběhu. Pokud příběh není odražen v ceně akcie, koupím ji.“ K tomu Damodaran dodal, že sice nerozumí počítačovým čipům, ale i tak v roce 2018 koupil akcie společnosti Nvidia.

Podle experta tak investor nemusí detailně rozumět produktu dané firmy na to, aby odhadl její investiční příběh a případně do ní zainvestoval. Hovořil v této souvislosti o Buffettově pasti. Tedy o přístupu, kdy investor vybírá jen to, čemu dobře rozumí, což ale časem vede k odtrženosti od aktuálního vývoje, protože trhy i produkty se mění a posouvají dál. „Vyhnout se ale snažím firmám, kde hraje důležitou roli politika,“ což se podle Damodarana nyní stává i v USA. Platí to i o společnostech, které jsou hodně provázány s dotacemi. Pak jsou totiž investiční výsledky dány do značné míry tím, „kdo vyhraje příští volby.“

Za příklad potenciálně zajímavé akcie profesor uvedl Mercado Libre. Ta se mu podle jeho slov líbí a zatím je jednou z mála, které dovedou „přenést sliby spojené s AI do reality“. Před necelým rokem byla cena této akcie blízko úrovní, za které by ji Damodaran už nakoupil, ale zatím ji jen sleduje a čeká na případnou příležitost k nákupu. „Za současné ceny takový zájem nemám,“ dodal.

Na uvedeném příkladu chtěl profesor ukázat, že investoři mohou vědět o akcii, která má velmi zajímavý příběh, ale zdá se jim nyní drahá. „Nezapomínejte na ni, sledujte ji i vývoj její hodnoty a čekejte na správný okamžik.“ Stejné to pro něj bylo u Tesly, kde se správný okamžik objevil v roce 2019, kdy její akcie Damodaran konečně koupil po delší době, kdy se mu firma líbila, ale akcie neměla tu správnou cenu na nákup.


Čtěte více:

Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
19.01.2026 8:16
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli G...
Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
19.01.2026 8:47
Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
Transatlantické napětí o víkendu opět výrazně vzrostlo poté, co Donald...
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
19.01.2026 8:52
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
Na Trumpovy hrozby celní eskalace kvůli snaze získat Grónsko reagují p...
Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
22.01.2026 6:03
Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
Čínská ekonomika vykazuje známky slábnutí, ale akciový trh si vede dob...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.01.2026
6:07Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
22.01.2026
22:00Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek  
17:40S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta
15:20Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
13:49Invesco: Rekordní koncentrace, rekordní riziko. Nastal čas pro nevážené S&P 500?
12:46Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo
12:39Český kapitál loni na světovém trhu posílil, transakcí přibyla čtvrtina
12:23Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají  
12:16Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
10:33Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
9:10Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci
8:51Trump se dohodl se šéfem NATO, nová cla nezavede. Evropa reaguje růstem  
8:15Trhy ocenily dohodu Trumpa s Ruttem o Grónsku. Trump nezvýší cla
6:03Mobius: Čínské akcie zajímavé, na zlatu je spíše čas vybírat zisky
21.01.2026
22:06Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"  
17:08Americká investiční hádanka
16:47Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem
15:26Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět