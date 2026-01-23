Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past

Aswath Damodaran v rozhovoru pro Excess Returns řekl, že jeho investiční styl nemusí vyhovovat každému, protože ho baví sledovat vývoj v obchodovaných společnostech. K tomu dodal, že nyní je možná nejtěžší generovat návratnost vyšší než celý trh. „Za prvé mě baví vybírat konkrétní akcie a za druhé to dělám způsobem, který neohrozí finance mé rodiny,“ shrnuje profesor svou investiční filozofii.
Damodaran je známý zejména díky své práci zaměřené na valuaci společností a akcií. K výše uvedenému dodal, že má averzi k riziku a to znamená, že využívá diverzifikaci. Celkově se přitom mezi investory hodně diskutuje o tom, zda je lepší diverzifikovat, nebo se naopak zaměřovat na několik málo firem. Damodaran jich má podle svých slov v portfoliu vždy mezi 30 – 40 a jde o dlouhodobé investice. V průměru tak otočí 3 – 4 akcie za rok.
Zajímavé jsou pro experta podhodnocené společnosti, jinak nemá žádné preference. Může jít o ziskové i neziskové firmy, růstové i jiné. Rozhodující je zajímavý poměr ceny k hodnotě a „drží je tak dlouho, dokud je cena pod hodnotou. O hodnotě neuvažuji v rámci excelovských tabulek, ale jako o příběhu. Pokud příběh není odražen v ceně akcie, koupím ji.“ K tomu Damodaran dodal, že sice nerozumí počítačovým čipům, ale i tak v roce 2018 koupil akcie společnosti Nvidia.
Podle experta tak investor nemusí detailně rozumět produktu dané firmy na to, aby odhadl její investiční příběh a případně do ní zainvestoval. Hovořil v této souvislosti o Buffettově pasti. Tedy o přístupu, kdy investor vybírá jen to, čemu dobře rozumí, což ale časem vede k odtrženosti od aktuálního vývoje, protože trhy i produkty se mění a posouvají dál. „Vyhnout se ale snažím firmám, kde hraje důležitou roli politika,“ což se podle Damodarana nyní stává i v USA. Platí to i o společnostech, které jsou hodně provázány s dotacemi. Pak jsou totiž investiční výsledky dány do značné míry tím, „kdo vyhraje příští volby.“
Za příklad potenciálně zajímavé akcie profesor uvedl Mercado Libre. Ta se mu podle jeho slov líbí a zatím je jednou z mála, které dovedou „přenést sliby spojené s AI do reality“. Před necelým rokem byla cena této akcie blízko úrovní, za které by ji Damodaran už nakoupil, ale zatím ji jen sleduje a čeká na případnou příležitost k nákupu. „Za současné ceny takový zájem nemám,“ dodal.
Na uvedeném příkladu chtěl profesor ukázat, že investoři mohou vědět o akcii, která má velmi zajímavý příběh, ale zdá se jim nyní drahá. „Nezapomínejte na ni, sledujte ji i vývoj její hodnoty a čekejte na správný okamžik.“ Stejné to pro něj bylo u Tesly, kde se správný okamžik objevil v roce 2019, kdy její akcie Damodaran konečně koupil po delší době, kdy se mu firma líbila, ale akcie neměla tu správnou cenu na nákup.